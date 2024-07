O renomado ator Robert Downey Jr. não é apenas famoso por seus papéis icônicos no cinema como Homem de Ferro, mas também por suas escolhas inovadoras e sustentáveis quando se trata de moradia. Localizada na ensolarada Califórnia, a mansão inflável de Downey Jr. é um exemplo de arquitetura moderna e sustentabilidade A propriedade de 600 metros quadrados foi comprada pelo ator em 2009 por US$13,4 milhões, equivalente a R$67,7 milhões na época.

A Técnica Binishell

Para construir essa mansão tão diferente foi utilizada a técnica Binishell. Criada pelo arquiteto italiano Dr. Dante Bini na década de 1960, esse método não só proporciona uma construção rápida e eficiente, como também é altamente sustentável, utilizando menos materiais e gerando menos resíduos.

O arquiteto responsável pela mansão de Downey Jr. é Nicolò Bini, filho de Dante Bini. Nicolò seguiu os passos de seu pai e aprimorou a técnica binishell, aplicando-a em projetos contemporâneos que priorizam a sustentabilidade e a resistência.

Como funciona a técnica Binishell?

O processo começa com a preparação do terreno e a colocação de um balão de ar de grande escala no local desejado para a construção. Uma vez inflado, o balão é coberto com camadas de concreto projetado. A pressão do ar dentro do balão molda o concreto em uma estrutura curva e resistente.Após o concreto secar e adquirir resistência suficiente, o balão de ar é desinflado e removido, deixando para trás uma estrutura de concreto robusta e de formato domoide.

Detalhes da mansão de Robert Downey Jr

A mansão é um espetáculo arquitetônico. Suas formas curvas e a estrutura inflável proporcionam uma sensação de leveza e fluidez. A casa é projetada para ser resistente a furacões e terremotos, características essenciais para uma residência na Califórnia.

Ao caminhar pelos espaços amplos e arejados da mansão, é impossível não se surpreender com a dualidade de sua estética: ao mesmo tempo futurista e evocativa de um passado distante. Com linhas limpas e uma integração perfeita com o entorno natural, a residência se destaca visualmente e também se adapta de forma inteligente às necessidades modernas de conforto e funcionalidade.

A casa é projetada para maximizar a sensação de espaço, com áreas de estar, jantar e cozinha que se conectam de forma fluida. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural, destacando o uso inteligente de materiais e cores neutras que complementam a estrutura única.

Os interiores são cuidadosamente decorados com móveis de design contemporâneo e obras de arte selecionadas, criando uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Cada detalhe, desde os acabamentos até os acessórios, reflete um senso de qualidade e bom gosto.