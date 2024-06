Cada detalhe foi cuidadosamente projetado, desde os pisos de madeira até os tetos altos com vigas expostas

Já se imaginou vivendo como uma estrela de Hollywood em uma casa de tirar o fôlego em uma das praias mais cobiçadas do mundo? Pois bem, a famosa atriz Halle Berry está oferecendo exatamente essa oportunidade!

Ela colocou sua espetacular mansão à beira-mar, em Malibu, à venda por R$90 milhões. Vamos dar uma olhada nos detalhes deslumbrantes desta propriedade e também conhecer um pouco mais sobre a própria Halle Berry.

A mansão de Halle Berry, um refúgio à beira-mar, em Malibu, inicialmente foi listada por US$18 milhões, de acordo com informações do Wall Street Journal. Convertendo esse valor para reais, chegamos, aproximadamente, à R$90 milhões. Um preço que condiz com a grandiosidade e exclusividade dessa propriedade.

Detalhes da mansão

Esta deslumbrante mansão à beira-mar é verdadeiramente um pedaço do paraíso na Terra. Localizada em Malibu, a propriedade se estende por mais de 1,7 hectares e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes do oceano Pacífico. A mansão em si possui aproximadamente 1.800 metros quadrados de espaço luxuoso, com seis quartos e sete banheiros.

Esta deslumbrante mansão à beira-mar é verdadeiramente um pedaço do paraíso na Terra Realtor

A sala de estar tem uma visão perfeita do mar Realtor

Cada detalhe foi cuidadosamente projetado, desde os pisos de madeira até os tetos altos com vigas expostas. A casa também possui uma cozinha gourmet de última geração, perfeita para os amantes da culinária. Os espaços de estar e jantar são amplos e arejados, com janelas que se abrem para um terraço com vista para o oceano.

A cozinha da atriz é super equipada e contém uma estética diferente e luxuosa Realtor

Sala ampla, com uma vista maravilhosa para o mar e uma iluminação perfeita Realtor

Além disso, há uma sala de cinema privativa, uma adega de vinhos, uma academia e uma suíte master impressionante com closet e banheiro luxuoso. Os espaços ao ar livre são igualmente incríveis. A propriedade apresenta um amplo pátio com piscina de borda infinita, uma jacuzzi, uma lareira ao ar livre e acesso direto à praia privativa. Imagine-se relaxando à beira da piscina, observando o pôr do sol sobre o oceano, ouvindo o som das ondas quebrando na praia.

O quarto além de ter uma iluminação ótima traz um clima de paz ideal para o lugar Realtor

Há uma sala de cinema privativa, uma adega de vinhos, uma academia e uma suíte master impressionante com closet e banheiro luxuoso Realtor

Quem é Halle Berry?

Halle Berry é uma das atrizes mais renomadas e premiadas de Hollywood. Ela ganhou um Oscar de Melhor Atriz em 2002 por seu papel no filme "A Última Ceia" e é conhecida por seus papéis em diversos filmes de sucesso, incluindo "X-Men", "A Estranha Perfeita" e "A Mulher-Gato". Além de sua carreira no cinema, Halle Berry também é uma ativista e defensora dos direitos das mulheres e das minorias.

A decisão de Halle Berry de listar sua mansão em Malibu no mercado imobiliário não apenas oferece a oportunidade para alguém adquirir uma propriedade deslumbrante, mas também destaca sua inclinação para o empreendedorismo imobiliário. A propriedade reflete seu gosto refinado e estilo de vida luxuoso.

Em resumo, a mansão de Halle Berry à venda por R$90 milhões é uma oportunidade única para viver o sonho de Hollywood em grande estilo. Com vistas deslumbrantes, amenidades de luxo e a marca da famosa atriz, esta propriedade é verdadeiramente um tesouro à beira-mar.

Se você está procurando um refúgio à beira-mar que combina elegância, conforto e sofisticação, esta mansão é a escolha perfeita. Não perca a chance de possuir um pedaço desse paraíso em Malibu e vivenciar o estilo de vida de uma estrela de cinema, ou pelo menos, sonhar com essa mansão surreal.

Gostou da matéria?



Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Vivi Cake: conheça a mansão de 720 m² da famosa confeiteira