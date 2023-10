1565

Closet aberto exige mais organização Freepik



Quem nunca sonhou com um closet igual aos que vemos nos filmes, que levante as mãos. Mais que lindos e encantadores, eles permitem organizar as roupas e acessórios com facilidade e elegância, podem ser personalizados para cada pessoa e são maiores que os guarda-roupas comuns. Mas se engana quem acredita que os closet são para poucos. Atualmente, existem tantos tipos de closet que, com certeza, encontraremos um ideal para a sua casa.





Conheça os 5 tipos de closet mais famosos





Atualmente é possível encontrar inúmeros tipos de closet, dos prontos aos planejados, dos espaçosos aos estreitos e dos simples aos mais elaborados. Enfim, a lista é enorme e apenas prova que, hoje, existe o closet ideal para cada tipo de ambiente e família, inclusive a sua. Veja!





1. Closet aberto





O closet aberto tem esse nome por não possuir portas, sendo normalmente uma extensão do quarto. É um modelo prático, por permitir visualizar as peças com mais rapidez, algo positivo para o dia a dia corrido. Porém, por sempre estar aberto, exige mais organização.





2. Closet fechado





O closet fechado possui portas, geralmente espelhadas, que além de esconder as peças, também te permite se visualizar com os looks. Esse modelo é ideal para quem prefere ambientes mais clean e organizados, sem mencionar que ajuda a conservar mais as roupas.





3. Closet de casal





Normalmente, o closet de casal deve ser maior que um closet convencional. Além disso, conta com diversos compartimentos e nichos para organizar as roupas do casal sem misturar ou causar confusão. É um modelo mais indicado para ambientes amplos.









4. Closet pequeno





Ideal para pequenos apartamentos. O closet pequeno pode ser feito em um espaço pequeno do quarto , com poucos nichos e divisórias, mas que guarde as peças de roupas e acessórios. Uma dica é aumentar o ambiente com um espelho.





5. Closet de gesso





Feito em drywall, esse modelo de closet garante um visual mais sofisticado ao ambiente, visto que traz detalhes únicos entalhados. Porém, costuma gerar mais sujeira na reforma, o que o torna mais indicado para quem está reformando o apartamento antes de mudar.





Detalhes que não podem faltar em um closet





Além das peças de roupas e acessórios, há alguns detalhes essenciais em um closet, como:





espelhos: além de permitir a você analisar o look no corpo, pode ampliar o ambiente e deixar o aspecto mais sofisticado;

luzes: como closets possuem diversos compartimentos, é comum que alguns fiquem menos iluminados. Neste caso, os pontos de luz podem resolver o problema;

diversos nichos e compartimentos: além das araras de roupas, você também deve garantir nichos para separar os acessórios, como uma gaveta para relógios, um nicho para cintos, outro para peças íntimas e assim por diante.





Como escolher um closet?