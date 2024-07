Com 1.250 metros quadrados de área construída, a residência oferece uma vista deslumbrante para a Pedra da Gávea e as montanhas circundantes

A mansão do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está à venda por R$ 25 milhões. Localizada no condomínio Jardim do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, a propriedade destaca-se pelo design sofisticado e as amplas instalações.

Leia também:

Detalhes da mansão do casal

Com 1.250 metros quadrados de área construída, a residência oferece uma vista deslumbrante para a Pedra da Gávea e as montanhas circundantes. O imóvel possui sete quartos, sendo várias suítes, e dez vagas de garagem.

Os piso de madeira dar um toque de sofisticação ao espaço Reprodução Instagram @reallerimoveis

Os tons em marrom em conjunto com os móveis de madeira deixam a cozinha ainda mais aconchegante Reprodução Instagram @reallerimoveis

A piscina retilínea de 25 metros é um dos grandes destaques, atravessando a sala de estar e chegando ao jardim, criando uma integração harmoniosa entre os espaços internos e externos.

A piscina de 25 metros é uma verdadeira obra prima Reprodução Instagram @reallerimoveis

A área de lazer é completa, contando com um campo de futebol e uma vasta área verde que proporciona um ambiente tranquilo e agradável para os moradores. A arquitetura moderna da casa é marcada por grandes janelas de vidro, permitindo uma iluminação natural abundante e uma sensação de amplitude.

O espaço da área externa é perfeito para eventos e reuniões entre amigos e e família Reprodução Instagram @reallerimoveis

A vista da área externa para as paisagens das montanhas ao redor é um verdadeiro espetáculo Reprodução Instagram @reallerimoveis

Outros imóveis dos atores

Além da mansão no Itanhangá, Bruno e Giovanna possuem um rancho em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. O rancho é um refúgio para a família, com uma grande área verde, lago e diversas atividades ao ar livre. O casal também investe em uma pousada em Fernando de Noronha, destacando-se pelo charme rústico e sustentável, atraindo turistas do mundo todo. Além disso, possuem uma casa de campo em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, ideal para momentos de descanso e lazer em meio à natureza.