A mansão da apresentadora e empresária Ana Hickmann, localizada no luxuoso condomínio City Castelo, em Itu, São Paulo, foi colocada à venda por R$40 milhões.



Conhecida por seu estilo de vida sofisticado e espaços amplos, a propriedade ganhou destaque em 2022 quando Ana abriu as portas de sua casa para um tour exclusivo em revistas e redes sociais, onde os seguidores ficaram impressionados com a magnitude dos cômodos, especialmente a sala de estar, que virou meme entre os internautas.



Com um terreno de 6.100 m² e uma área construída de 1.600 m², a mansão é o verdadeiro retrato do luxo e conforto. Ela será vendida completamente mobiliada, exceto pelos itens pessoais da família Hickmann.



Um interior imponente e funcional



A casa é composta por nove suítes, incluindo uma imponente suíte master de 240 m², que oferece um nível de sofisticação raro de se encontrar. A suíte é equipada com SPA, camarim e um closet blindado, proporcionando total segurança e privacidade. Para receber convidados com conforto, a residência ainda conta com duas suítes exclusivas para hóspedes, todas com acabamento refinado.



O ambiente interno é um convite ao bem-estar e lazer, com uma ampla cozinha de 120 m² que inclui uma ilha central, ideal para grandes preparos culinários. A mansão também possui uma sala de estar, living, academia, sala de jogos, escritório, biblioteca, cinema privativo, adega, e até mesmo um elevador panorâmico para facilitar a locomoção entre os andares.



As áreas de serviço incluem uma lavanderia, despensa, louceiro, lavabos e uma banheira com sauna de imersão, tudo pensado para proporcionar o máximo de comodidade aos moradores.



Áreas externas perfeitas para entretenimento



Na área externa, a mansão continua a impressionar. A piscina com raia de 25 metros e a piscina aquecida com bar molhado são perfeitas para momentos de lazer e descontração. A propriedade conta ainda com um salão de festas com capacidade para 150 convidados, um espaço perfeito para grandes celebrações e eventos.



Além disso, o imóvel dispõe de uma garagem coberta para oito carros e espaço descoberto para até dez veículos adicionais, refletindo a grandiosidade da propriedade.



O jardim, cuidadosamente projetado com paisagismo, inclui um lago, horta, casa na árvore, canil e uma área pet, proporcionando um ambiente agradável e em harmonia com a natureza.



A mansão também conta um sistema completo de automação e um gerador de energia próprio, fazendo da residência de Ana um exemplo de modernidade e segurança.



Pronta para novos moradores



Disponível para mudança imediata, a mansão de Ana Hickmann já está preparada para receber seus novos moradores. A venda inclui todo o mobiliário, mantendo o ambiente luxuoso e sofisticado.



Esta propriedade é uma oportunidade rara para quem busca uma residência de alto padrão, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado para oferecer conforto, segurança e estilo de vida de excelência.



Se você sonha em viver em um imóvel que une luxo, comodidade e exclusividade, a mansão de Ana Hickmann em Itu é a escolha perfeita.