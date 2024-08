O apartamento do renomado ex-apresentador e jornalista Jô Soares, que faleceu em 5 de agosto de 2022, está à venda por R$11 milhões. Localizado no prestigiado bairro de Higienópolis, no centro de São Paulo, o imóvel se destaca pela sua boa localização e vizinhança repleta de personalidades conhecidas. Atualmente, o imóvel pertence à ex-mulher do apresentador, Flávia Pedras.

Localização privilegiada e vizinhos famosos

Higienópolis é um dos bairros mais desejados de São Paulo, famoso por suas ruas arborizadas, proximidade com o centro da cidade e uma rica oferta cultural e gastronômica. A poucos metros do edifício de Jô Soares, onde também mora a apresentadora Adriane Galisteu, fica o apartamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

O bairro também é lar de outras figuras públicas, como as apresentadoras Silvia Poppovic, Sônia Abrão, Carolina Ferraz e Marina Person. William Bonner mantém um imóvel próximo, assim como a cantora Marina Sena e o autor de novelas Aguinaldo Silva.

Detalhes do imóvel

O apartamento, que no ano passado estava anunciado por R$12 milhões, teve o preço reduzido em R$800 mil, de acordo com a imobiliária responsável pela venda. Com uma área de 628 m², o imóvel oferece uma vista deslumbrante para o vale do Pacaembu.

A decoração remete a obras que o jornalista gostava Reprodução/Globoplay

A biblioteca era o grande destaque do apartamento Divulgação/Globoplay

A decoração do imóvel é marcada pela presença de mármores originais Reprodução/Globoplay

Os lustres estão entre os objetos que mais chamam a atenção na decoração Reprodução/Globoplay

A planta do apartamento inclui quatro quartos, uma ampla sala de estar, sala de jantar, biblioteca e uma sala de cinema equipada com home theater. O conforto é garantido pelo ar-condicionado central e a proteção antirruído em todos os cômodos. A decoração do imóvel é marcada pela presença de mármores originais, conferindo um toque de sofisticação aos ambientes.