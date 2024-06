A casa da influenciadora é um verdadeiro sonho tropical. Com uma arquitetura moderna e luxuosa

Você já ouviu falar da influencer e ex-participante de reality show, Sthefane Matos? Ela é uma personalidade da internet que ganhou destaque nas redes sociais e conquistou milhares de seguidores com seu carisma e estilo de vida.

Recentemente, Sthefane abriu as portas de sua incrível mansão, após uma reforma que transformou completamente o lugar. Hoje, vamos dar uma espiada nessa casa de dar inveja a qualquer um e descobrir como ficou a mansão de Sthefane Matos.

Onde fica a mansão de Sthefane Matos?

Localizada na ensolarada cidade de Salvador, na Bahia, a mansão de Sthefane está situada em um bairro nobre da cidade. A região é conhecida por suas praias paradisíacas, clima tropical e paisagens deslumbrantes. A escolha desse local não poderia ser mais perfeita para alguém que adora compartilhar momentos bonitos e divertidos em suas redes sociais.

Como é a mansão de Sthefane Matos?

A casa da influenciadora é um verdadeiro sonho tropical. Com uma arquitetura moderna e luxuosa, a casa se destaca pela sua imponência e elegância. Logo na entrada, somos recebidos por um jardim vertical deslumbrante, repleto de plantas exóticas que dão um toque de frescor e harmonia ao ambiente.



Ao adentrar a mansão, nos deparamos com um amplo hall de entrada que se estende até a sala de estar, criando uma sensação de espaço e luminosidade. A decoração é marcada por tons neutros e móveis sofisticados, que conferem um ar contemporâneo e aconchegante à residência.

Uma das grandes atrações da casa é o painel gigantesco na sala de estar, que exibe imagens paradisíacas de praias e paisagens tropicais, criando a ilusão de que estamos em um eterno paraíso. Esse painel se tornou um verdadeiro cartão postal da mansão de Sthefane Matos.



A cozinha é um verdadeiro sonho para os amantes da culinária. Com eletrodomésticos de última geração e uma ilha central, é o lugar perfeito para preparar deliciosas refeições. Além disso, a cozinha se integra à sala de jantar, proporcionando um ambiente perfeito para receber convidados e promover encontros memoráveis.

Quando se trata do quarto principal, Sthefane não economizou em luxo. O closet é gigantesco e abriga uma coleção impressionante de roupas, sapatos e acessórios. O banheiro principal é um verdadeiro spa particular, com banheira de hidromassagem e acabamentos de alta qualidade.



Mas as surpresas não param por aí. A mansão possui uma área de lazer incrível. O quintal é um verdadeiro paraíso tropical, com uma piscina convidativa, espreguiçadeiras confortáveis e um espaço para churrasco. Um balanço suspenso proporciona momentos de relaxamento, enquanto a área de estar ao ar livre é perfeita para desfrutar de um bom vinho sob as estrelas.

Quem é Sthefane Matos?

Sthefane Matos é uma influencer digital e ex-participante do reality show "A Fazenda". Com seu jeito autêntico e carismático, ela conquistou milhares de seguidores nas redes sociais e se tornou uma figura querida na internet. Além de seu sucesso nas redes sociais, Sthefane também é empresária e investe em diversos empreendimentos.

Sua mansão, que agora está de cara nova após a reforma, reflete seu gosto refinado e sua paixão por compartilhar momentos especiais com seus amigos e seguidores, e é um verdadeiro refúgio tropical que combina luxo, conforto e elegância.

