Na hora de planejar a decoração de casa, é comum nos esquecermos do corredor - porém, esse espaço pode ser muito mais do que um ambiente de passagem. Isso porque, com uma boa decoração, o corredor pode se transformar em um espaço que contribui para o estilo e a harmonia do lar.

Se você também encontra dificuldades para decorar o corredor de casa, confira a seguir como deixá-lo mais estiloso com 8 dicas simples e criativas que vão dar um toque especial ao seu ambiente.

8 dicas fáceis para decorar o corredor da sua casa

O corredor desempenha um papel muito importante por conectar espaços dentro de uma casa, servindo como uma transição entre diferentes ambientes. Sua decoração pode variar muito, oferecendo oportunidades para que você possa explorar a criatividade e definir o tom decorativo do espaço.

Confira a seguir algumas dicas para que você comece a decorar o corredor de casa:

1) Opte por cores claras e neutras ou um bom papel de parede

Mudar o ambiente com cores ou papel de parede é sempre uma boa opção. Por isso, pintar as paredes com cores claras como branco, bege ou cinza claro, é uma ótima ideia para deixar o espaço mais amplo e iluminado, criando uma base para a decoração.

Caso queira, é possível arriscar em cores mais vibrantes, mas não se esqueça de manter o equilíbrio. Para dar um toque extra, pense em usar papel de parede ou revestimentos com padrões que não pesem no ambiente.

2) Crie uma iluminação que valorize a decoração

A iluminação não só ajuda a criar um ambiente acolhedor, mas também valoriza a decoração, evitando que o espaço fique sombrio e sem graça. Para iluminar bem seu corredor, escolha luminárias como arandelas, trilhos embutidos com spots ou pendentes.

A iluminação não só ajuda a criar um ambiente acolhedor Freepik

3) Pendure quadros e fotografias na parede

Que tal usar quadros para criar um ponto de destaque no corredor? É uma forma legal de dar uma renovada no visual sem exagerar. E se quiser pendurar fotos ou arte, escolha molduras finas e elegantes que não ocupem muito espaço visual. Assim, você decora o corredor de um jeito que fica com a sua cara, sem complicação.

4) Use espelhos para ampliar o espaço

Na decoração, espelhos ajudam a criar a ilusão de um espaço maior, além de refletirem a luz. Use os espelhos no corredor para dar um toque mais elegante ao espaço, que tal?

5) Decoração com plantas naturais

As plantas oferecem muitos benefícios para a casa, como limpar o ar e manter o ambiente mais acolhedor. Para o corredor, escolha trepadeiras em vasos pendurados, jiboias, samambaias e espadas-de-são-jorge.

6) Instale nichos e prateleiras

Aproveite o espaço do corredor instalando nichos e prateleiras nas paredes. Eles são ótimos para exibir fotos e objetos decorativos, além de ajudarem a organizar livros, revistas, coleções, suculentas e outros itens pequenos. Essa ideia não só ajuda a organizar o espaço, mas também adiciona personalidade ao ambiente.

Aproveite o espaço do corredor instalando nichos, prateleiras e obras de arte nas paredes Freepik

7) Escolha o piso certo

Escolher o tipo de piso certo pode mudar completamente o visual do espaço. Com tantas opções de texturas, cores e estilos, é interessante pensar como o piso vai afetar a decoração; portanto, escolha um padrão que combine com o resto da casa ou que crie um destaque.

8) Use um tapete estreito

Os tapetes são ótimos para dar um toque especial ao corredor e trazer conforto ao espaço. Na hora de escolher o modelo ideal, evite tapetes muito grossos; opte por modelos finos e compridos que tenham base antiderrapante para evitar acidentes.

