A madeira é uma escolha popular na decoração de interiores há bastante tempo. Sua capacidade de transformar ambientes, trazendo conforto e versatilidade, faz dela um material essencial em vários estilos decorativos, desde os mais rústicos até os mais modernos.

Se você ama usar a madeira na decoração de casa, confira a seguir como ela pode otimizar a estética e a funcionalidade dos espaços, além, claro, dos benefícios do seu uso e de quais tipos de madeira são ideais para a decoração.

Quais são os benefícios da madeira para a decoração?

A madeira é um dos materiais mais versáteis para projetos de decoração por poder ser usada de várias maneiras. Suas cores neutras e naturais combinam tranquilamente com qualquer estilo de decoração, seja rústico, moderno, minimalista ou industrial.

Além disso, o material traz elegância e possui baixa condutividade térmica, o que a torna ideal para casas em regiões mais frias, pois atua como um isolante natural.

Os melhores tipos de madeira para usar em casa

A madeira usada na decoração pode ser dividida em dois tipos: naturais e industriais.

Madeiras naturais

As madeiras naturais, conhecidas por serem mais resistentes, elegantes e duráveis, são extraídas diretamente da natureza e recebem apenas tratamentos básicos. Alguns exemplos são carvalho, pinho, madeira de demolição e cedro.

Madeiras industriais

Já as madeiras industriais, populares por serem mais baratas, versáteis e práticas, passam por processos como prensagem e laminação, o que as torna mais acessíveis. Alguns exemplos são MDF, MDP, OSB e compensado.

6 formas de usar a madeira na decoração de casa

Na decoração da sua casa, o importante é que o uso da madeira traga conforto e estilo em qualquer ambiente. Confira a seguir algumas formas de usar o material em todos os espaços!

1) Pisos

Uma maneira clássica de usar madeira na decoração é no piso. Se a ideia é trazer elegância, madeiras naturais são uma ótima escolha; para um ambiente sofisticado, a madeira de demolição é uma boa opção. Além disso, pisos feitos com versões industriais da madeira, vinílicos e porcelanatos que imitam o material são perfeitos para quem gosta do visual da madeira, mas quer gastar menos.

2) Forros

Além de dar um toque bonito e rústico, os forros de madeira ajudam a isolar tanto o calor quanto o som, tornando o ambiente ainda mais confortável.

Eles podem ser instalados em qualquer cômodo e você pode escolher o tipo de madeira que mais combina com o ambiente: se o espaço for mais escuro, opte por madeiras claras; já em ambientes bem iluminados, qualquer tom vai bem.

3) Portas

Usar madeira nas portas de casa é uma forma clássica de dar personalidade ao seu projeto. Feita de madeira, ela cria um ambiente acolhedor e pode até trazer um toque rústico, dependendo do estilo escolhido.

4) Divisórias

Essa é para quem valoriza a privacidade! Em ambientes integrados, as divisórias se tornaram uma solução para fazer a separação dos espaços. E para aqueles que gostam do uso da madeira, uma divisória feita do mesmo material pode ser uma excelente escolha.

5) Painéis

Usar madeira em painéis de parede é uma forma incrível de dar um toque especial ao seu espaço, oferecendo isolamento térmico e acústico. Porém, opte por revestir apenas uma parede para manter o ambiente equilibrado, usando o painel como suporte para a televisão, por exemplo.

6) Móveis

A madeira é essencial na decoração de interiores, aparecendo em móveis planejados e soltos. No caso dos móveis soltos, mesas, cadeiras, aparadores, centros e camas de madeira são exemplos clássicos. Quando se trata de móveis planejados, painéis de TV, guarda-roupas e armários de cozinha são bastante comuns.

