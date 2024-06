Quando pensamos em flores e jardins coloridos, é comum imaginar estações do ano como a primavera e o verão, certo? No entanto, algumas plantas florescem melhor justamente no frio do inverno.

Mas ao contrário do que muitos podem pensar, essas flores não são pálidas ou sem graça - pelo contrário, muitas delas trazem cor e vida às estações mais frias. E conhecendo suas principais características, é possível cultivá-las em casa e aproveitar toda a beleza que elas têm a oferecer.

8 plantas de inverno para cultivar nos dias frios

Confira uma lista com oito plantas que se adaptam melhor a climas mais frios e saiba como cultivá-las no seu jardim.

1) Azaleia

As azaleias são uma ótima opção para quem quer flores na decoração durante o inverno. Essas plantas são valorizadas pela variedade de cores, como rosa, branco, vermelho e até tons misturados.

Para cuidar das azaleias, é importante manter o solo úmido, mas não encharcado, e remover as flores murchas com uma tesoura de poda. Com esses cuidados, as azaleias podem trazer um toque de cor e vida ao seu jardim ou casa nos meses mais frios.

2) Camélia

As camélias, apesar de florescerem o ano todo, ficam especialmente bonitas no inverno, pois costumam aparecer com cores mais vivas e até bicolores. Para cultivá-las, é bom usar um solo com três partes de terra vegetal e uma parte de composto orgânico. E não se esqueça de regar duas vezes por semana para mantê-las saudáveis.

3) Amor-perfeito

O amor-perfeito é uma das flores mais resistentes ao frio, suportando até mesmo geadas. Disponível em uma ampla variedade de cores, o amor-perfeito possui cultivares mini, gigantes e com máscara, o que a torna ainda mais especial.



4) Cravo

Os cravos também são flores que se desenvolvem melhor em climas frios. Para garantir seu crescimento saudável, é essencial plantá-los em solo bem drenado, leve, fértil e rico em matéria orgânica, mantendo a umidade do solo em um nível adequado, sem excessos, para evitar prejuízos ao seu desenvolvimento.

5) Gardênia

De origem asiática, as gardênias deixam o ambiente mais bonito e o perfumam com um cheiro delicioso. Para garantir que durem mais tempo, escolha aquelas com folhas de um verde bem escuro. Isso indica que estão saudáveis e vão durar bastante tempo.

6) Hortênsia

Com flores em tons de azul e lilás, as hortênsias são ótimas para temperaturas mais amenas. Surpreendentemente, essas plantas podem continuar florescendo por até sete meses após o plantio, garantindo um visual que dura o ano todo.

7) Ipê

Os ipês impressionam com suas flores em tons de roxo, rosa, amarelo ou branco. É um verdadeiro festival de cores que resiste diante das mudanças de clima e embeleza as ruas das cidades.

8) Lavanda

Famosa pelo seu perfume, a lavanda não se abala com um pouco de geada. Ela tem a capacidade de despertar a criatividade e promover tranquilidade, capturando o espírito do inverno de uma forma especial.

Gosta de plantar? Veja as frutas que são a cara da estação

No inverno, é o momento ideal para plantar maçã, pêssego e ameixa, frutas que se adaptam melhor às temperaturas mais amenas, o que ajuda no crescimento saudável depois de saírem dos viveiros.

Outras frutas nativas, como ingá e cacau, também gostam do clima mais fresco do inverno. Já no caso de pitanga, jabuticaba e goiaba, é bom fazer a poda durante a estação para garantir que cresçam bem.

