Ah, o porcelanato! Requintado, resistente e um amigo e tanto para os designers de interiores. Mas, como todo bom amigo, ele precisa de cuidados especiais.

Se você sempre se perguntou: "Como faço para manter meu porcelanato sempre brilhante?", chegou a hora de descobrir! Vamos adentrar neste mundo e tornar a limpeza uma tarefa simples e descomplicada.

Tipos de porcelanato

Antes de falar sobre limpeza, é vital entender que nem todo porcelanato é igual. Existem diferentes tipos que demandam diferentes cuidados:

- porcelanato técnico (ou técnico polido): este é aquele bonitão super-resistente. Ele não tem camada de esmalte, o que o torna mais resistente à abrasão;

- porcelanato esmaltado: este tipo tem uma camada de esmalte que pode variar em brilho e textura. É o tipo mais comum e vem em uma variedade incrível de designs;

- porcelanato acetinado: com um toque mais suave, ele é menos escorregadio e tem um brilho moderado;

- porcelanato extrafino: este é o magrinho da turma. Com espessura reduzida, é ideal para reformas;

- porcelanato 3D: para quem gosta de modernidade, este traz efeitos visuais incríveis e texturas variadas.

Cuidados com porcelanato

Seu porcelanato é como uma planta exótica: para ficar lindo, precisa de cuidados específicos. Confira:

- cuidado com produtos abrasivos: materiais ásperos ou produtos químicos agressivos podem arranhar e manchar o porcelanato;

- atenção ao pH: produtos ácidos ou alcalinos demais podem danificar seu piso. O ideal é sempre optar por produtos neutros;

- nada de óleos: produtos oleosos podem deixar o piso escorregadio e tirar seu brilho;

- protetores de móveis: aquele sofá pesadão pode deixar marcas. Use protetores nos pés dos móveis para evitar riscos.

Porcelanato pode ser técnico, esmaltado, acetinado, extrafino e 3D Freepik

Passo-a-passo para limpar o porcelanato

Confira abaixo dicas para deixar esse piso limpo:

- varra bem: use uma vassoura de cerdas macias para varrer toda a sujeira e detritos. Nada de vassouras ásperas;

- a água é sua amiga: um balde com água morna é o que você precisa. Mergulhe um pano macio ou mop, torça bem para retirar o excesso e passe pelo piso;

- use detergente neutro (se necessário): se o piso estiver muito sujo, dilua um pouco de detergente neutro na água. Lembre-se: nada de exageros! Uma pequena quantidade já faz a mágica acontecer;

- enxágue: depois de passar o detergente, passe novamente o pano apenas com água para retirar qualquer resíduo;

- secagem: o piso deve ser seco com um pano macio para evitar manchas e marcas de água.

Como limpar o rejunte do porcelanato

Esse pequeno espaço entre as peças pode ser um verdadeiro desafio, mas nada que você não possa superar:

- escova de dentes: isso mesmo! Uma escova de dentes é perfeita para essa missão. Mas, lembre-se: use uma escova macia;

- mistura mágica: em um recipiente, combine água com bicarbonato de sódio até formar uma pasta;

- mão na massa: com a escova, aplique a mistura sobre o rejunte e esfregue suavemente;

- enxágue: remova a pasta com um pano úmido;

- hora da secagem: como no porcelanato, é essencial secar bem o rejunte para evitar manchas.

Agora que você já está equipado com todo esse conhecimento, seu porcelanato não tem mais segredos. Cuide bem dele, e ele retribuirá com um brilho incrível e duradouro!