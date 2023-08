1565

Colar uma nova cerâmica sobre a cerâmica existente gera economia de tempo e custo Freepik



Para quem tem algum imóvel, é inevitável que em um momento ou outro vai precisar fazer alguns reajustes no local, começando uma reforma. Só de falar em reforma já vem à mente aquela bagunça, se falar que é preciso trocar o piso de cerâmica fica pior ainda. Só pensamos na poeira e confusão que será.

Infelizmente, com o passar do tempo e com o uso frequente, as cerâmicas sofrem diversos desgastes, ficando estragadas e desbotadas, além de sair dos padrões da moda do tempo inserido. Muitos procuram técnicas para driblar a bagunça causada pela retirada de um piso de cerâmica e encontram a resposta no assentamento de piso sobre piso.

Diante dessa decisão é preciso tomar cuidado e pensar racionalmente nas vantagens e desvantagens de colocar um piso de cerâmica em cima do outro.

Confira as vantagens em colar um piso de cerâmica em outro

Economia

A vantagem de colar uma nova cerâmica sobre a cerâmica existente é a economia de tempo e custo por não ter de demolir o piso existente e fazer a regularização do contrapiso antes de assentar o novo piso de cerâmica. Nesse caso, é imprescindível a utilização da argamassa colante apropriada (ACIII).

Porém, ao optar por essa solução é muito importante atentar para vários detalhes técnicos, como ter que verificar se o piso atual está seguro e sem partes soltas, se a elevação do nível final do novo piso não trará problemas em relação aos ambientes contíguos da casa.

Analise o declínio do piso

Verifique, também, as declividades e estude o escoamento superficial de água de lavagem do piso de cerâmica e também se ficará algum degrau em relação aos cômodos nos quais não for assentada nova cerâmica. Examine se o reassentamento das louças sanitárias não vai sofrer nenhuma interferência.

Se a obra for no banheiro, veja o escoamento da água

A concordância da altura do box dos banheiros e das portas, devem ser estudadas também, já que provavelmente precisarão ser elevadas ou cortadas (o que não é possível caso o box seja de vidro temperado). Se todos esses requisitos forem atendidos, pode-se optar por essa solução de assentar um piso de cerâmica sobre a já existente.

Confira também as desvantagens de colar um piso no outro

Apesar de ser muito vantajoso em questão de custo benefício e tempo, há também desvantagem que temos quanto a utilização do piso sobre piso, que é a da elevação que dá diferença de um ambiente com o outro. Ou seja, se optar por colocar piso de cerâmica em cima de piso de cerâmica em um cômodo específico , os outros cômodos que não aderirem ao piso ficarão com elevação diferente.

Outra desvantagem que podemos falar é que caso o procedimento seja feito com materiais de baixa qualidade ou com uma aplicação inadequada, o novo piso de cerâmica irá durar tanto tempo quanto o primeiro que foi colocado, fazendo com que tenha que fazer outra troca em um curto prazo.