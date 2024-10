O ator e apresentador Márcio Garcia, de 54 anos, colocou à venda sua impressionante mansão por US$50 milhões, aproximadamente R$250 milhões. Localizada no Joá, uma das áreas mais exclusivas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a residência se destaca pelo preço elevado e também por seus luxuosos detalhes além da vista deslumbrante da Pedra da Gávea e do mar.

A propriedade é, atualmente, uma das mais caras do Brasil e é vendida pela Piquet Realty, sob o comando de Cristiano Piquet.

A residência é 100% movida a energia solar @cristianopiquit youtube

A residência se destaca pelo preço elevado e também por seus luxuosos detalhes @cristianopiquit youtube

Leia também

Estrutura grandiosa e sustentável

Com mais de 6 mil metros quadrados, a mansão é dividida em três áreas independentes e é 100% movida a energia solar. A residência conta com sete suítes e impressionantes 18 banheiros. A área íntima da casa tem mais de 2 mil metros quadrados, oferecendo total conforto e privacidade. Além disso, há três cozinhas distribuídas pelos diferentes espaços da propriedade.

A área íntima da casa tem mais de 2 mil metros quadrados @cristianopiquit youtube

A sala com vista para a cidade e também para o verde do ambiente @cristianopiquit youtube

Uma das três cozinhas distribuídas pelos diferentes espaços da propriedade @cristianopiquit youtube

Outra parte do imóvel é voltada para atividades corporativas, com um escritório completo, recepção de pé direito duplo e salas de reuniões. Este espaço é ideal para quem busca um ambiente de trabalho sofisticado, com capacidade para até 20 pessoas.

Sala de reunião com capacidade para 20 pessoas @cristianopiquit youtube

A terceira área da mansão é destinada aos proprietários, com acesso exclusivo à casa principal, onde estão localizados o salão de estar, a sala de jantar e a sala de TV com vista para o jardim. As suítes da mansão são equipadas com closet, banheira e ar-condicionado, proporcionando luxo e conforto.

Todas as suítes da mansão são equipadas com ar-condicionado e demais luxos @cristianopiquit youtube

Mais uma área especial de de lazer dentro da mansão @cristianopiquit youtube

Para garantir a privacidade e o bem-estar dos moradores, há também uma ala dedicada aos funcionários, com seus próprios quartos e área de convivência.

Área de lazer completa e sofisticada

Um dos destaques é a área de lazer, que possui uma boate com isolamento acústico e capacidade para 100 pessoas, além de um cinema integrado. O ambiente externo oferece piscina semiolímpica, jacuzzi e um espaço para mini golfe, tornando o local ainda mais exclusivo.

Um dos destaques é a área de lazer, que possui uma boate com isolamento acústico @cristianopiquit youtube

O espaço da jacuzzi é um dos principais pontos fortes da área externa da mansão @cristianopiquit youtube

A residência também conta com um heliponto pronto para ser homologado e um estacionamento com capacidade para 15 carros. Com vista permanente para o verde da Floresta da Tijuca, o imóvel também conta com um acesso direto a uma praia privativa. A propriedade oferece tranquilidade e contato direto com a natureza.

O ambiente externo oferece piscina semiolímpica @cristianopiquit youtube

O imóvel de Márcio Garcia redefine o conceito de exclusividade no Rio de Janeiro, combinando design de ponta, sustentabilidade e um estilo de vida de alto padrão.

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão