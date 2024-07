Essa é só para quem pode! A casa mais cara do Brasil está à venda no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro - ou seja, em um dos bairros com o metro quadrado mais caro do país. O imóvel de alto luxo se destaca não apenas pela sua grandiosidade e pela localização privilegiada, mas também por estar situado no Condomínio Jardim Pernambuco, um dos endereços mais desejados e seguros de toda a cidade.

Situado entre o Morro Dois Irmãos e a Avenida Visconde de Albuquerque, o Condomínio Jardim Pernambuco fica a apenas cinco minutos a pé da Praia do Leblon e oferece vistas espetaculares do Maciço da Tijuca, do Cristo Redentor, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do mar e da Pedra da Gávea.

Desde o ano de 2019, a mansão luxuosa está disponível para venda e aguarda ofertas. Descubra mais sobre o proprietário, o interior da casa e o valor dessa propriedade extraordinária, que combina luxo, exclusividade e um estilo de vida exorbitante no coração do Rio de Janeiro.

Quem é o dono da mansão mais cara do Brasil?

A mansão localizada no Rio de Janeiro era pertencente originalmente ao empresário português Antônio Amaral, ex-proprietário da extinta rede de supermercados Disco, que fez sucesso no Brasil entre 1952 e 1990. Atualmente, a casa é uma propriedade de Francisco Amaral.

Como é a casa mais cara do Brasil por dentro?

Construída em 1986 no estilo inglês, a mansão é sinônimo de sofisticação, elegância e muito luxo. Situada em um terreno de 11 mil metros quadrados, a casa possui uma área construída de 2.500 metros quadrados, 24 vezes maior que a média dos terrenos no condomínio.

Construída em 1986 no estilo inglês, a mansão é sinônimo de sofisticação, elegância e muito luxo Divulgação/Carlos Serra

A mansão conta com uma entrada maravilhosa, tendo a cor branca como destaque e com escadaria de mármore Divulgação/Bossa Nova Sotheby’s International Realty)

A residência, que possui dois andares e pé direito duplo de quase sete metros de altura, conta com um elevador, seis suítes, 18 banheiros, hall de entrada, amplas salas de estar, jantar e música, uma biblioteca, uma sala de reunião, lavabo, casa de banho, sauna e armários embutidos, sendo os principais ambientes revestidos com pisos de mármore, granito, cerâmica e madeira natural.

A biblioteca representa a estética mais antiga com a madeira natural sendo o principal elemento Divulgação

A cozinha é bem espaçosa e apresenta tons mais escuros e um teto claro o que garante um toque a mais ao ambiente Divulgação

Os móveis antigos resgatam a originalidade da mansão construída em 1986 Divulgação

A mesa de jantar em madeira natural representa a grandiosidade da mansão Divulgação

A mansão contém 18 banheiros grande parte são revestidos de mármore Divulgação

Os quartos são espaçosos e todos apresentam móveis sofisticados à época Divulgação

A área de lazer externa conta com churrasqueira, piscina semiolímpica com vista, sauna seca com dois banheiros e vestiários separados, além de uma copa de apoio e uma casa para funcionários. No jardim com orquidário, projetado por Burle Marx, destaca-se o único heliponto particular do Rio de Janeiro, homologado até 2032 pela Anac, proporcionando acessibilidade exclusiva por via aérea. A garagem, com capacidade para 15 carros, também reflete a grandiosidade do imóvel.

A área de lazer externa conta com churrasqueira, piscina semiolímpica com vista, sauna seca com dois banheiros e vestiários separados Divulgação

Afinal, quanto custa a mansão?

Não é à toa que essa propriedade é considerada a mais cara do Brasil! A mansão de altíssimo padrão está à venda desde 2019 pela bagatela de R$220 milhões, sendo seu IPTU cerca de R$450 mil reais por ano.