O Rancho da Montanha, o retiro luxuoso dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, oferece uma oportunidade única para quem deseja fugir da agitação urbana e mergulhar em um cenário natural deslumbrante. Localizado em Membeca, Paraíba do Sul, a apenas 124 km do Rio de Janeiro, o rancho pode ser alugado a partir de R$20 mil e é ideal para grupos de até 12 pessoas.



Design rústico e detalhes do rancho



A arquitetura do Rancho da Montanha é uma fusão harmoniosa de design rústico e elementos modernos. O interior da casa é repleto de grandes janelas de vidro, que proporcionam uma sensação de estar imerso na natureza, mesmo dentro do ambiente. Os vidros permitem que a luz natural inunda os espaços oferecendo vistas panorâmicas da exuberante paisagem ao redor.

Detalhes do quarto do casal Reprodução Casa Vogue

O uso predominante de tons escuros e materiais rústicos, como madeira reciclada e granito, cria uma atmosfera acolhedora e sofisticada. O piso de madeira, proveniente de antigos postes, e as varandas sustentadas por pilastras de granito complementam o estilo da casa.



Em contraste, o design moderno é evidenciado pelos acabamentos de alta qualidade e pela marcenaria personalizada, que se destacam em ambientes como a cozinha e a sala de jantar.



Os sofás de couro e a mesa de madeira maciça no espaço de estar ao ar livre são detalhes que conferem conforto e elegância, enquanto o mirante oferece um local perfeito para apreciar a vista da montanha. Esta combinação de elementos rústicos e modernos cria um ambiente convidativo, ideal para relaxar e desfrutar da natureza em grande estilo.



Quarto dos filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Reprodução Casa Vogue

Um refúgio de 260 Mil metros quadrados



Com uma vasta área de 260 mil metros quadrados, o Rancho da Montanha é um verdadeiro paraíso que combina conforto e natureza. A propriedade conta com uma casa espaçosa, equipada com 6 quartos, 7 camas e 6 banheiros, oferecendo acomodação confortável para todos os hóspedes.



Além disso, o rancho oferece uma variedade de comodidades que prometem tornar sua estadia inesquecível como um lago particular, sauna, piscina, e um mirante para contemplar a vista deslumbrante da região.



A piscina é um dos grandes elementos do quintal do Rancho Reprodução Casa Vogue

A natureza presente no local cria uma atmosfera de acolhimento Reprodução Casa Vogue

O balanço é um das maiores diversões dos filhos do casal Reprodução Casa Vogue

Os detalhes tornam o rancho um lugar especial de puro relaxamento Reprodução Casa Vogue

O lugar também possui uma área gourmet, perfeita para refeições ao ar livre, e uma horta onde a família pode desfrutar de produtos frescos.



Detalhes do aluguel



O Rancho da Montanha pode ser alugado a partir de R$20 mil, com diárias ajustadas conforme a temporada. Durante o Natal, a diária aumenta para R$24.400,00, com uma estadia mínima de cinco noites. No Réveillon, o valor sobe para R$29 mil, com um mínimo de dez noites.



Para garantir uma experiência sem preocupações, a propriedade conta com uma equipe especializada, incluindo uma cozinheira, um caseiro e uma governanta, todos prontos para atender às suas necessidades.



Seja para uma escapada tranquila com a família ou uma reunião com amigos, o Rancho da Montanha oferece uma experiência incomparável, combinando conforto, beleza natural e uma atmosfera de relaxamento.