Vinícius Júnior, astro do Real Madrid e um dos maiores talentos do futebol brasileiro, está vivendo um dos momentos mais brilhantes de sua carreira. Além do estrelato nos campos, o jogador investiu também em um estilo de vida luxuoso, com uma mansão deslumbrante localizada no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.



Avaliada em cerca de R$ 20 milhões, a residência de Vinícius Júnior reflete o alto padrão de qualidade que o jogador conquistou ao longo de sua trajetória. O imóvel, cuja obra foi concluída no ano passado após três anos de construção, ocupa quatro terrenos, destacando-se pela imponente fachada de três andares inteiramente revestida em mármore, que emoldura a entrada principal da casa.



Um projeto imponente e de alto luxo



A mansão impressiona pelo tamanho e também pelo design que equilibra modernidade e conforto. Com pé direito alto, a casa apresenta um projeto arquitetônico que prioriza a luminosidade natural, utilizando amplas esquadrias e vidros em diversos ambientes. O mármore, material nobre e símbolo de sofisticação, está presente em abundância, revestindo o chão, paredes, banheiros, cozinha e a escadaria. As escadas, inclusive, contam com guarda-corpo de vidro, reforçando o estilo moderno e clean do projeto.



O mármore, material nobre e símbolo de sofisticação, está presente em abundância Reprodução

As imagens são do projeto da casa de Vinicius Junior quando ela ainda estava em construção Reprodução

Boate subterrânea: entretenimento e privacidade



Uma das grandes atrações da residência é sua boate subterrânea com isolamento acústico. Através de um elevador, os convidados podem acessar o ambiente de diversão sem causar incômodo aos vizinhos – que incluem nomes famosos como a cantora Ludmilla. Além disso, a mansão conta com um sistema de som integrado que abrange toda a casa, permitindo que Vinícius Júnior e seus convidados desfrutem de música ambiente em qualquer espaço da residência.



Imagens do projeto da boate Reprodução

Imagem do projeto da boate de outro ângulo Reprodução

Cores neutras e conforto



Na decoração, predominam tons neutros como branco, cinza e areia, um padrão que reflete a estética minimalista também presente na casa de Vinícius Júnior na Espanha. Os tapetes de algodão, roupas de cama de altíssima qualidade e acabamentos de primeira linha complementam o ambiente, proporcionando conforto e elegância em cada detalhe.



Na decoração, predominam tons neutros como branco, cinza e areia Reprodução

Um estilo de vida inspirador



O investimento na mansão, que é um verdadeiro refúgio de luxo e tranquilidade, reflete o sucesso e a ascensão de Vinícius Júnior, tanto dentro quanto fora dos gramados. A casa em Alphaville oferece tudo o que o jogador precisa para momentos de lazer e descanso, sem abrir mão do estilo e sofisticação que se espera de um atleta de sua categoria.



Com uma estrutura robusta, detalhes arquitetônicos modernos e acabamentos luxuosos, a mansão de Vinícius Júnior é mais uma demonstração do estilo de vida sofisticado e da posição de destaque que o jogador conquistou, sendo uma das maiores promessas do futebol mundial.



*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão