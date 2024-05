Gabigol, ou Gabriel Barbosa, é um nome que não passa despercebido no cenário do futebol brasileiro. Conhecido por suas habilidades dentro de campo e suas contribuições para o sucesso do Flamengo, Gabigol também é reconhecido por seu estilo de vida luxuoso.

Uma das manifestações mais visíveis desse estilo é a sua impressionante mansão no Guarujá, que tem atraído a atenção dos curiosos e admiradores. Neste texto, vamos explorar onde fica a mansão de Gabigol e como é esse refúgio extravagante.

Onde fica a mansão de Gabigol?

Localizada no Guarujá, litoral do estado de São Paulo, a mansão de Gabigol é um verdadeiro oásis à beira-mar. O município é famoso por suas praias deslumbrantes e pela alta concentração de propriedades luxuosas de celebridades, e a residência do jogador não foge à regra.

A região é conhecida por ser um dos destinos preferidos dos ricos e famosos do Brasil, e essa mansão se destaca entre as demais propriedades à beira-mar.

Como é a mansão de Gabigol?

A mansão de Gabigol é um verdadeiro espetáculo de grandiosidade e extravagância. De acordo com relatos e fotos que circulam na mídia, a propriedade é cercada por muros altos e possui uma fachada imponente.

A casa do jogador de futebol contém uma área externa bem ampla Reprodução

O exterior é revestido com um material que confere um aspecto moderno e sofisticado à residência. No entanto, o verdadeiro destaque da mansão está no seu interior e áreas de lazer.

A vista do bar que o gabigol tem em sua área externa Reprodução Gabriel Fernandes/Casa.com.br / Casa.com

As luzes vermelhas a noite no bar garantem um toque estiloso ao ambiente Reprodução

Ao adentrar a mansão, os visitantes são recebidos por uma decoração sofisticada e contemporânea. O espaço é adornado com mobiliário elegante e obras de arte, criando um ambiente requintado.

A sala de cinema é um dos pontos altos da casa Reprodução Gabriel Fernandes/Casa.com.br / Casa.com

Uma das características mais marcantes é a presença de uma parede grafitada com arte em luz negra, que confere um toque de originalidade e modernidade ao ambiente.

O bar a noite fica todo ambientado e com luzes coloridas Reprodução

O banheiro do bar é todo estilizado com grafites Reprodução

Além disso, a mansão conta com uma espaçosa área de entretenimento, onde Gabigol pode relaxar e desfrutar de momentos de lazer.

A piscina com o grande símbolo do Gabigol Reprodução Gabriel Fernandes/Casa.com.br / Casa.com

A área externa da mansão é igualmente impressionante. Uma das principais atrações é a piscina, que é um verdadeiro espetáculo por si só. Ela conta com um detalhe inusitado que chama a atenção: uma representação no fundo da piscina da pose que o jogador faz quando comemora os gols.

É o lugar perfeito para relaxar e aproveitar o clima ensolarado do litoral paulista.

Quem é Gabigol?

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, é um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil. Nascido em São Paulo, em 1996, ele começou sua carreira nas categorias de base do Santos FC e rapidamente se destacou como um dos jovens talentos do futebol brasileiro. Sua habilidade como atacante o levou a jogar em clubes europeus, como a Inter de Milão e o Benfica, antes de retornar ao Brasil e se juntar ao Flamengo.

No Flamengo, Gabigol se tornou uma figura icônica, sendo peça fundamental na conquista de títulos importantes, como a Copa Libertadores. Seus gols decisivos o transformaram em um herói para a torcida rubro-negra. Fora de campo, ele também é conhecido por um estilo de vida baseado na ostentação e por suas aparições em eventos de moda e entretenimento.

Para Gabigol, essa mansão é mais do que uma simples residência, é um símbolo de sua conquista e prosperidade no mundo do futebol e do entretenimento.

