Montar uma composição de quadros na sala é uma maneira fantástica de dar vida às suas paredes e expressar sua personalidade através da decoração. Seja você um amante de arte ou alguém que deseja dar um toque especial ao ambiente, criar uma parede de quadros é uma opção versátil e cativante.

Neste guia, vamos explorar dicas e sugestões valiosas para ajudar você a montar a galeria perfeita para a sua sala.

Escolha o local adequado

Antes de começar, é importante escolher a parede certa para sua composição de quadros. Normalmente, a parede da sala de estar é a opção mais popular, mas outros espaços como o corredor, o escritório em casa ou até mesmo o quarto também podem funcionar bem. Avalie o tamanho da parede e a altura dos olhos ao decidir o local ideal.

Considere a composição

Agora que você escolheu o local, é hora de planejar a composição dos quadros. Você pode optar por uma abordagem simétrica, com quadros de tamanhos e formas semelhantes alinhados, ou criar uma composição mais eclética, misturando diferentes estilos e tamanhos para um visual único e despojado. Lembre-se de que não precisa ser perfeito; a beleza está na diversidade.

Escolha os quadros certos

A seleção dos quadros é fundamental para o sucesso da sua parede de quadros. Procure peças que ressoem com você emocionalmente ou que se encaixem na estética da sua sala. Fotos de família, obras de arte pessoais ou até mesmo pôsteres vintage podem fazer parte da composição. Certifique-se de variar as cores e os estilos para criar um equilíbrio agradável.

Quadros devem ser alinhados e nivelados com precisão Freepik

Brinque com a disposição

Uma das partes mais divertidas ao criar uma parede de quadros é brincar com a disposição das peças. Comece colocando os quadros no chão e experimente diferentes arranjos antes de fixá-los na parede. Lembre-se de deixar espaço entre eles para evitar uma sensação de aglomeração. Utilize fita adesiva de pintor para marcar o local de cada quadro antes de pendurá-los definitivamente.

Misture e combine molduras

A escolha das molduras é tão importante quanto a dos quadros. Você pode optar por molduras que se complementam para um visual coeso ou escolher molduras de estilos diferentes para adicionar um toque de ecletismo. Pintar as molduras com cores diferentes também é uma opção criativa para personalizar ainda mais sua parede de quadros.

Mantenha um ponto focal

Considere ter um ponto focal em sua composição, como um quadro maior ou uma peça de destaque. Isso ajuda a ancorar a composição e cria um ponto de interesse visual. Um espelho decorativo, uma escultura ou até mesmo uma palavra ou citação em destaque podem servir como um ponto focal cativante.

Nivele e alinhe com cuidado

Certifique-se de que seus quadros estejam nivelados e alinhados com precisão ao pendurá-los. Isso dará uma sensação de ordem e profissionalismo à sua parede de quadros. Use um nível e marque os pontos de fixação antes de prender os quadros na parede.

Atualize sua galeria regularmente

Uma parede de quadros é uma expressão em constante evolução da sua personalidade e gostos. Não tenha medo de mudar ou adicionar novas peças de tempos em tempos. Isso mantém a sua decoração fresca e interessante ao longo do tempo. Para te ajudar, separamos 5 quadros para compor a sua sala. Confira!

5 quadros para decorar a sua sala

Criar uma parede de quadros na sua sala é uma maneira divertida e envolvente de personalizar seu espaço e mostrar seu estilo único. Fizemos uma lista com 5 quadros para diferentes estilos, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto para uma composição eclética. Veja:

1. Quadro Torre Eiffel 30 cm x 30 cm

Foto da Torre Eiffel é ideal para quem ama viajar Tok &Stok/ Reprodução

Se você ama fotografia e viagens, um quadro com foto da Torre Eiffel é perfeito para a sua sala. Ele pode ser combinado com outras fotografias preto-e-branco ou coloridas. Saiba mais aqui.

2. Quadro Bicharada Felino 30 cm x 30 cm

Quadro de desenho pode compor decoração de ambiente infantil e também maximalista Tok &Stok/ Reprodução

O quadro com desenho de uma onça e um pássaro é versátil e pode tanto decorar um quarto infantil quanto compor a sala de pessoas com estilo mais maximalista. Compre na Tok & Stok.

3. Quadro O Altar II 33 cm x 33 cm

Quadro é ideal para decoração minimalista Tok &Stok/ Reprodução

O quadro O Altar II combina com salas de decorações minimalistas e transmite tranquilidade com tons sóbrios. Confira detalhes aqui.

4. Quadro Folha Poesia 20 cm x 20 cm

Folha bordada mistura natureza com tradição Tok &Stok/ Reprodução

O quadro Folha Poesia traz a delicadeza de bordados em uma folha. Ele combina com decorações delicadas, femininas e com toques orgânicos. Compre na Tok & Stok.

5. Quadro Pastel Organic II 61 cm x 81 cm

Quadro tem tons predominantemente frios Tok &Stok/ Reprodução

O quadro Pastel Organic II tem formas orgânicas em tons predominantemente frios que combinam com decorações modernas e minimalistas. Compre aqui.

Siga essas dicas e sugestões para criar uma composição de quadros que seja verdadeiramente sua, e você terá uma galeria de arte em casa que irá encantar a todos que a visitarem. Portanto, solte sua criatividade, misture e combine, e transforme suas paredes em uma verdadeira obra de arte!



