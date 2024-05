Imagine uma mansão que já foi palco de festas luxuosas e recebeu a visita de celebridades, agora relegada ao abandono e ao risco de demolição. Esta é a história da mansão de Clodovil Hernandes, um estilista de moda, apresentador de televisão e político brasileiro conhecido por sua personalidade única e sua marcante presença na mídia.

Localizada em Ubatuba, no litoral de São Paulo, a mansão de Clodovil é mais do que um simples imóvel. É um símbolo de uma época, um pedaço da história que agora enfrenta um destino incerto.

Quem foi Clodovil?

Para entender a importância da mansão de Clodovil em Ubatuba, é preciso conhecer um pouco mais sobre a vida e a carreira deste personagem singular. Clodovil Hernandes nasceu em 17 de junho de 1937 e se destacou como estilista de moda nos anos 60 e 70, vestindo celebridades e figurando nas colunas sociais.

No entanto, sua personalidade forte e sua língua afiada também o tornaram uma figura controversa na televisão brasileira. Além disso, ele se aventurou na política, sendo eleito deputado federal em 2006. Clodovil Hernandes faleceu em 2009, mas sua mansão em Ubatuba permanece como uma lembrança de sua vida extravagante.

Onde fica a mansão abandonada de Clodovil?

A mansão de Clodovil está localizada em Ubatuba, uma cidade litorânea encantadora no estado de São Paulo. Ubatuba é conhecida por suas praias deslumbrantes e natureza exuberante, atraindo turistas de todo o Brasil.

A mansão em questão está situada no bairro de Picinguaba, em uma área privilegiada com vista para o mar. A propriedade possui uma extensa área de terreno e uma arquitetura imponente que já foi palco de festas suntuosas e eventos glamourosos.

Como está a mansão de Clodovil hoje?

Infelizmente, a mansão de Clodovil em Ubatuba está longe de sua glória passada. Depois da morte do estilista e de anos de negligência, o imóvel caiu em um estado de abandono e deterioração. As fotos atuais mostram paredes descascadas, janelas quebradas e áreas internas em ruínas. O cenário é desolador e contrasta profundamente com a elegância que um dia caracterizou a residência. A decadência da mansão é ainda mais triste quando se considera seu valor histórico e arquitetônico.

Destino da mansão

O destino da mansão de Clodovil em Ubatuba tem sido objeto de debates e especulações nos últimos anos. Em 2017, a propriedade foi a leilão, mas não houve compradores interessados. Desde então, o imóvel tem permanecido sem cuidados adequados, o que levou a sua deterioração contínua. Em 2023, a notícia que estava circulando é que a mansão corre o risco de ser demolida devido ao estado precário em que se encontra.

Possível demolição

A possível demolição da mansão tem gerado polêmica e dividido opiniões na cidade e entre os admiradores de Clodovil. Alguns acreditam que a propriedade deveria ser restaurada e preservada como um patrimônio histórico, um tributo à vida e ao legado do estilista. Outros argumentam que a demolição é a única opção viável, dada a extensão dos danos e os custos envolvidos em uma restauração completa.

As autoridades locais têm expressado preocupação com a segurança da mansão, uma vez que sua estrutura enfraquecida representa riscos tanto para os moradores locais quanto para os curiosos que ainda visitam o local em busca de lembranças de Clodovil. Além disso, o abandono da mansão tem atraído invasores e vândalos, tornando-a ainda mais vulnerável a danos.

A história da mansão de Clodovil em Ubatuba é um lembrete da efemeridade da fama e do glamour. O que um dia foi um símbolo de sucesso e riqueza agora está à beira da ruína. A situação também levanta questões sobre o dever de preservar o patrimônio cultural e histórico do país. A decisão final sobre o destino da mansão de Clodovil será crucial, pois refletirá os valores e as prioridades da comunidade local e da sociedade em geral.

Independentemente do desfecho, a mansão de Clodovil em Ubatuba continuará a ser um local de interesse e curiosidade para muitos, um lugar onde o passado se encontra com o presente em um cenário de beleza e decadência. A história de Clodovil Hernandes e sua mansão abandonada permanecerá como um enigma, uma lembrança de uma era passada da alta sociedade brasileira e um testemunho das complexidades da vida de uma figura pública.

