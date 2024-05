O Hotel Othon Palace, localizado no coração de Belo Horizonte, está prestes a ressurgir com um novo design após uma reforma que promete transformar o edifício em um símbolo de modernidade e sofisticação.

Fechado desde 2018, o prédio histórico passará por uma revitalização completa, mantendo sua essência e charme originais, enquanto incorpora elementos contemporâneos e inovadores.

História e legado do Othon Palace

Inaugurado em 1978, o Othon Palace se destacou como um dos principais hotéis da capital mineira, sendo palco de eventos memoráveis e hospedando personalidades ilustres ao longo de suas décadas de operação.

Sua arquitetura imponente e, localização privilegiada na Avenida Afonso Pena, tornaram-no um marco na paisagem urbana de Belo Horizonte. O fechamento do hotel em 2018 deixou um vazio na cidade, mas também abriu espaço para uma renovação que promete revitalizar a área e atrair novos visitantes.

O futuro do Othon Palace

O projeto de revitalização do Othon Palace, liderado pela empresa Play Arquitetura em parceria com a Ar.Lo Arquitetos, visa transformar o prédio em um complexo multifuncional que vai oferecer uma experiência única tanto para hóspedes quanto para o público em geral. O edifício vai contar com apartamentos, quartos de hotel para venda e flats para locação. O projeto definiu o novo nome do hotel como Afonso Pena 1050.

Como será o complexo multifuncional?

O novo Othon Palace será mais do que um hotel tradicional; será um vibrante complexo multifuncional projetado para atender a diversas necessidades e desejos, proporcionando uma gama de experiências distintas em um único local

Veja a seguir como será os espaços do novo ambiente:

1. Rooftop

Uma das principais atrações será o rooftop. Com vistas panorâmicas deslumbrantes de Belo Horizonte, o espaço será um ponto de encontro ideal para relaxar e desfrutar de momentos de lazer, além de abrigar eventos exclusivos e festas.

Esse ponto do Othon palace será ideal para observar toda a vista de Belo Horizonte Divulgação Play Arquitetura

2. Espaços de convivência

O projeto prevê a criação de amplos espaços de convivência, incluindo áreas verdes e jardins verticais. Estes espaços proporcionarão um ambiente agradável e sustentável, onde as pessoas poderão se reunir, socializar e desfrutar de um oásis urbano. Lounges confortáveis e áreas de coworking serão ideais para profissionais que buscam um espaço dinâmico e inspirador para trabalhar.

As áreas verdes serão um grande ponto para o novo design do Othon Palace Divulgação Play Arquitetura

O projeto prevê a criação de amplos espaços de convivência, incluindo áreas verdes e jardins verticais Divulgação Play Arquitetura



O ambiente verde trará um toque a mais de natureza ao ambiente moderno e sofisticado Divulgação Play Arquitetura



3. Gastronomia e entretenimento

O complexo vai contar com restaurantes e bares que terão uma gastronomia diversificada, desde pratos típicos mineiros até culinária internacional. A proposta é criar um centro gastronômico que atraia tanto moradores locais quanto turistas, oferecendo experiências culinárias únicas e memoráveis.

Neste espaço será possível que as pessoas desfrutem de um bar central em um ambiente calmo e confortável Divulgação Play Arquitetura

4. Acomodações modernas

Os quartos e suítes serão completamente renovados, combinando conforto e elegância. Equipados com tecnologia de ponta e decoração sofisticada, as acomodações proporcionarão uma estadia inesquecível para os hóspedes, atendendo às mais altas expectativas de qualidade e serviço.

Os quartos e suítes serão completamente renovados, combinando conforto e elegância Divulgação Play Arquitetura

5. Centro de eventos

O hotel vai contar com um moderno centro de convenções e eventos, equipado para receber desde pequenas reuniões corporativas até grandes conferências e celebrações. Esse espaço será um diferencial importante para atrair negócios e eventos para a cidade, oferecendo infraestrutura e serviços de alto nível.

Este ambiente irá possibilitar que as pessoas consigam ter um espaço tranquilo para reuniões Divulgação Play Arquitetura

Um ambiente para todos

O renovado Othon Palace será muito mais do que um simples hotel; será um ambiente vibrante e multifacetado, destinado a diversas pessoas. Seja para relaxar no rooftop, saborear uma refeição nos restaurantes, participar de eventos no centro de convenções, trabalhar nos espaços de coworking ou simplesmente aproveitar as áreas verdes. O Afonso Pena 1050 vai oferecer uma variedade de experiências que atendem a diferentes necessidades e desejos.

Este projeto não apenas revitalizará um símbolo da cidade, mas também será um espaço dinâmico e multifuncional para todos que desejarem desfrutar do melhor que Belo Horizonte tem a oferecer. Com a conclusão das obras prevista para 2025, a expectativa é alta e a cidade aguarda pelo renascimento deste marco de hospitalidade e elegância.



Gostou da matéria?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Menos de um mês para o inverno! Saiba como preparar sua casa para o frio