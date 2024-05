Chega de calor! Com as altas temperaturas dos últimos dias, os brasileiros anseiam pela chegada do inverno: de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação mais fria do ano começa no dia 21 de junho de 2024, às 17h51.

Mas e então, como aproveitar os dias frios do ano em uma casa confortável e aconchegante? A seguir, você vai conferir algumas dicas para personalizar os ambientes e se preparar à altura para o inverno de 2024!

Como será o inverno deste ano?



Neste inverno, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país. No Centro-Sul, são esperadas temperaturas mais altas que o normal devido à ocorrência de bloqueios atmosféricos, o que não exclui a possibilidade de períodos frios ocasionais, especialmente devido à chegada de massas de ar polar.

Em relação às chuvas, o inverno de 2024 tende a ser mais seco que o normal em muitas áreas, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e partes do Sul do Brasil. No entanto, algumas regiões específicas, como o extremo sul do país e partes do Norte e Nordeste, podem experimentar volumes de chuva acima da média.

Portanto, apesar das temperaturas médias mais altas e da redução geral das chuvas, alguns eventos de frio extremo e chuvas intensas podem ocorrer, especialmente influenciados pelos fenômenos climáticos regionais.

Como preparar a casa para o inverno?



Apesar de o Brasil não passar por invernos rigorosos, é importante deixar a casa mais aconchegante para o frio. Confira as dicas a seguir e se prepare à altura para a chegada da estação mais fria do ano!

Use cores que proporcionem aconchego



Para garantir que você e sua família se sintam mais confortáveis em casa, é essencial saber as sensações que diferentes cores transmitem.

De acordo com a psicologia das cores, que estuda como as cores influenciam as sensações, tons quentes podem tornar o ambiente termicamente mais aconchegante. Não é necessário usar cores muito vibrantes para obter esse efeito; tons de off-white com nuances sutis de amarelo, laranja ou vermelho proporcionam essa sensação de calor, além de refletirem a luz e ampliarem o espaço.

Abuse de tecidos e materiais naturais



Para criar um ambiente acolhedor e confortável no inverno, aposte em materiais naturais como algodão, lã e tricô, complementando a decoração com almofadas, tapetes e mantas. Além disso, couro, plantas e fibras também são ótimas opções para a estação.

Veja esses exemplos de decoração com materiais naturais:

Aposte em uma iluminação quente e sustentável



Para otimizar a iluminação durante o inverno, é essencial considerar que os dias se tornam mais curtos, prolongando o período em que as luzes ficam acesas. Portanto, priorize as lâmpadas de LED pela eficiência energética e sustentabilidade que oferecem.

A iluminação indireta, principalmente com luz branca quente, cria um ambiente acolhedor e reconfortante, ideal para áreas como quartos e salas. O uso de plafons, sancas de gesso ou luminárias ajuda a criar efeitos de luz suaves e ajustáveis, enquanto arandelas, abajures e spots contribuem para um ambiente mais intimista.

Veja esse exemplo de plafon ideal para a iluminação no inverno:

Prepare tapetes, cortinas e cobertores



Para garantir um bom uso, é importante, antes de qualquer coisa, lavar e higienizar tapetes, colchas e cobertores. Utilize tapetes em áreas como laterais das camas, centros de salas de estar, banheiros, cozinhas e entradas, o que mantém a casa aquecida enquanto otimiza a organização dos itens.

Dê atenção para a circulação de ar



Durante o inverno, é comum que as pessoas fechem portas e janelas para manter os interiores aquecidos, porém essa prática pode aumentar a proliferação de vírus e bactérias. Portanto, é essencial permitir a circulação de ar para renovar o ambiente doméstico, prevenindo problemas como mofo e mau odor.

Uma alternativa eficaz é ventilar os espaços durante os horários mais quentes do dia, equilibrando o conforto térmico sem comprometer a ventilação adequada. Nos momentos de frio, considere o uso de aquecedores portáteis e umidificadores para aliviar as consequências do ar seco do inverno, tornando os ambientes mais confortáveis.



Veja esse aquecedor e umidificador essenciais para o inverno na sua casa!

