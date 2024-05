Em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou descontos de até 2 mil reais no IPTU para proprietários que adotarem a criação de jardins de chuva. A capital paulista já é adepta dessa solução desde 2017, e desde então já foram instalados mais de 300 jardins por toda a cidade.

A criação de um jardim desse tipo é um dos grandes exemplos de solução para os problemas ambientais urbanos que colaboram diretamente com a gestão de águas pluviais e a qualidade de vida das comunidades.

A seguir, saiba o que são os jardins de chuva, como eles funcionam e as diversas vantagens que eles oferecem para a população e para o meio ambiente.

O que é um jardim de chuva e como funciona?



Quando chove, a água escorre de superfícies impermeáveis, coletando poluentes como partículas de sujeira, fertilizantes, produtos químicos, óleo, lixo e bactérias ao longo do caminho. Essa água poluída entra nos bueiros sem tratamento e flui diretamente para riachos e lagoas próximas, causando contaminação e impactos ambientais negativos.

Absorção

Para solucionar o problema, foram criados os jardins de chuva, que coletam o escoamento da água da chuva que flui de telhados, pátios, gramados, calçadas e ruas, permitindo que ela seja retida e absorvida pela vegetação e se infiltre no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos e filtrando os poluentes.

Um jardim de chuva é composto por arbustos nativos, perenes e flores plantadas em uma pequena depressão do terreno, geralmente na parte inferior de uma encosta. Após o primeiro ano, a manutenção é mínima, tornando essa uma solução sustentável e de baixo custo para áreas urbanas propensas a alagamentos.

Como fazer um jardim de chuva?

Para construir um jardim de chuva, é necessário remover de 20 a 30 centímetros do solo existente, que será preparado com uma mistura de composto de solo, areia e cascalho, que tem o objetivo de melhorar a infiltração de água, ajustando-se conforme o tipo de solo local.

O jardim de chuva é projetado com uma combinação de plantas nativas e elementos de drenagem, como tubos, calhas e canaletas que serão usadas para coletar e direcionar a água para o jardim.

Se a capacidade do jardim de chuva for excedida, o excesso de água é direcionado para regiões de desvio ou para sistemas convencionais de drenagem. Porém, o intuito é fazer com que a maior parte da água, quando em contato com o jardim, seja absorvida pelo solo e que as camadas de material composto filtrem poluentes e sedimentos, purificando a água enquanto ela penetra na terra.

Quais plantas usar no jardim de chuva?

As plantas do jardim de chuva desempenham um papel crucial, pois suas raízes ajudam a reter a água no solo. A evapotranspiração, o processo pelo qual as plantas liberam água através da transpiração das folhas, também contribui para a gestão da água.

Se a capacidade do jardim de chuva for excedida, o excesso de água é direcionado para regiões de desvio ou para sistemas convencionais de drenagem Reprodução Vereda Urbana

Ao selecionar plantas para o jardim de chuva, o ideal é escolher espécies nativas da sua região, já que elas estão mais adaptadas às condições climáticas locais e têm maior probabilidade de se desenvolverem bem. Além disso, opte por aquelas que são capazes de sobreviver em solos úmidos ou temporariamente encharcados, mas que também resistam a períodos de escassez.

Também leve em consideração as plantas de diferentes alturas para que sejam colocadas alternadas entre as áreas mais baixas e úmidas e as áreas mais altas do jardim. Plantas como espada-de-são-jorge, jiboia ou aquelas com sistemas de raízes fibrosas, profundas e ramificadas ajudam a estabilizar o solo, absorver a água e prevenir a erosão.



Quais as vantagens de um jardim de chuva?



São diversas as vantagens de um jardim de chuva para o ambiente urbano. Confira algumas delas a seguir:



remove nutrientes, produtos químicos e sedimentos do escoamento da água da chuva;



absorve até 30% mais águas pluviais do que um gramado;



ajuda a preservar recursos naturais;



reduz a chance de ocorrência de desastres naturais e, consequentemente, a necessidade de obras emergenciais;



contribui para a melhoria da qualidade do ar;



evita a reprodução de mosquitos da dengue;



exige baixa manutenção;



alimenta o lençol freático.

A partir dessas vantagens podemos perceber que os jardins de chuva são realmente uma ótima opção para evitar desastres futuros. Sendo assim, separamos alguns itens que são essenciais para você começar a cultivar o seu jardim.

