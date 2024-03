Forte tendência na arquitetura e na decoração de ambientes, o minimalismo é, basicamente, a busca pela simplicidade que traz conforto e aconchego aos ambientes. Assim, os espaços se tornam mais organizados e limpos, valorizando ainda mais o bem-estar dos moradores.

Então, se você está pensando em decorar sua casa e adotar o estilo minimalista, saiba que é possível mudar diversos detalhes de um ambiente. A seguir, confira as vantagens de adotar o minimalismo e como fazer isso da melhor forma dentro do seu lar.

O que é o minimalismo?

O minimalismo é uma tendência que abrange áreas como a decoração, a ciência, as artes e a comunicação. O termo foi criado pelo filósofo americano Richard Wollheim em 1965 e representa a busca por tudo que tenha como premissa o “menos é mais”. Ou seja, ele rejeita os excessos e valoriza o que é essencial.

Na decoração, o minimalismo busca a construção de ambientes limpos e modernos, sem muitos elementos decorativos ou móveis - dessa forma, o local se torna mais aconchegante, leve, confortável e acolhedor para os moradores.

Confira 5 formas de praticar o minimalismo nos ambientes

Confira as diversas formas de praticar o minimalismo na sua casa e como fazer com que ela se torne ainda mais aconchegante por meio da adoção de pequenas práticas.

1) Adote a prática do desapego

Até aqui você já sabe que, quanto menos informação visual colocar no espaço, mais aconchegante ele ficará. Ou seja, você deve usar o mínimo de objetos possível, tudo de forma discreta e funcional.

Para que isso aconteça, o ideal é que você abdique dos excessos. Se você acumula objetos e móveis, faça um exercício de desapegar o que não tem mais funcionalidade: doe, venda ou troque os itens que não estão sendo usados e permaneça com aqueles que são práticos, multifuncionais e fáceis de manter. Além disso, mantenha a limpeza em dia para que as sensações de conforto e aconchego sejam acentuadas.

2) Use uma paleta de cores neutras

Escolhendo uma paleta de cores neutras para o ambiente, como branco, bege e cinza, você promove um ambiente limpo e minimalista.

Caso não consiga pintar as paredes, abuse das texturas neutras, como almofadas, mantas e tapetes em tons como bege, creme ou cinza claro, de forma a proporcionar mais conforto sem abrir mão do minimalismo. Além disso, use detalhes em metal para dar um toque de modernidade ao ambiente.

3) Abuse da iluminação natural

A iluminação natural promove as sensações de leveza, limpeza e conforto. Para valorizá-la, remova os objetos e móveis que possam bloquear a luz e opte por aqueles que a refletem, como acessórios de vidro ou que tenham cores claras. Aposte em janelas grandes, luminárias e lustres, além de cortinas com tecidos leves.

4) Espalhe plantas pela casa

As plantas dão vida aos ambientes em que se encontram, trazendo sensação de frescor, limpeza e serenidade. Plantas de folhagem verde e suculentas trazem elegância e praticidade, e elementos como vasos de cerâmica, pedras, seixos, troncos e cestas de fibras naturais ajudam a complementar a decoração.

5) Abuse do uso de espelhos

Os espelhos são ótimos para proporcionar a sensação de amplitude. Por isso, invista em modelos que ocupam uma parte grande da parede, preferencialmente sem molduras.

5 itens que vão te ajudar a trazer o minimalismo para o seu lar

1. Tapete 2 m x 2,50 m Panui

Já que o minimalismo exige uma quantidade reduzida de objetos, opte por aqueles que tornem o seu ambiente mais acolhedor, confortável e limpo. Os tapetes Panui são perfeitos para quem gosta da sensação de aconchego, eles protegem o piso e estabelecem limites no seu ambiente, garantindo um décor leve e único. Além disso, transmitem toda personalidade e cuidado que o seu lar merece. Confira.

2. Manta para sofá 1,20 m x 1,60 m Loire

Manta para sofá 1,20 m x 1,60 m Loire Divulgação

A manta para sofá Loire é uma ótima solução para incrementar o décor de salas de estar, home cinemas, quartos e, até mesmo, varandas cobertas, além de deixar esses espaços ainda mais convidativos ao descanso. Ela é confeccionada em tear manual - técnica milenar que dá um toque especial e confere ao seu ambiente uma atmosfera aconchegante e repleta de originalidade. Garanta a sua.

3. Almofada 43 cm x 43 cm Parzelle

A delicadeza do bordado das almofadas da linha Parzelle, aliada à suavidade dos tons naturais, eleva a decoração, tornando-a irresistivelmente encantadora. Além de adicionar um toque de requinte, Parzelle proporciona uma experiência aconchegante e delicada, ampliando o conforto do espaço. Saiba mais.

4. Arranjo suculenta Beton Oaxaca Buxinho

Arranjo suculenta Beton Oaxaca Buxinho Divulgação

Os modelos artificiais são ideais para quem quer trazer a sensação de frescor, limpeza e serenidade para dentro de casa através das plantas, mas precisa de praticidade por falta de tempo para se dedicar ao cultivo. As suculentas são a grande tendência do momento. Além de decorar, elas dão um toque divertido e moderno aos ambientes. O arranjo combina o cachepô em concreto - textura e cor neutras - com a beleza única e charmosa das suculentas. Adquira o seu!

5. Vaso decorativo 20 cm palha café

Para as plantas naturais e artificiais, complete a decoração com vasos de materiais naturais. Sustentável, a palha do café - resíduo abundante pela alta exportação do produto na região serrana do Espírito Santo - é a estrela do artesanato local. Reaproveitada por artesãos do Núcleo Fibras Naturais Rio Novo do Sul, ela é transformada em peças únicas sob técnica própria. Veja sobre.

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Dicas de decoração para ter um banheiro moderno