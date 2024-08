O jogador Pedro Guilherme, do Flamengo, e sua esposa Fernanda Nogueira compartilharam recentemente nas redes sociais imagens do quarto das filhas gêmeas, Antônia e Isabela. O projeto de decoração foi desenvolvido com um toque especial para atender às necessidades e ao conforto das pequenas.

Conforto e personalização

O quarto das gêmeas Antônia e Isabela foi desenvolvido por Ander Rodrigues e Chris Ongaratto e projetado para oferecer um ambiente acolhedor e funcional. As cores suaves e os elementos decorativos escolhidos trazem uma atmosfera tranquila e convidativa. Os móveis planejados e personalizados ajudam a criar um espaço único.

O projeto de decoração foi desenvolvido com um toque especial para atender às necessidades e ao conforto das pequenas Reprodução/Instagram @mathafotografiadeinteriores

O quarto além de ser um projeto especial conta com a delicadeza em cada detalhe Reprodução/Instagram @mathafotografiadeinteriores

As cores suaves trazem um toque de aconchego e carinho para o quarto das pequenas Reprodução/Instagram @mathafotografiadeinteriores

As escolhas de decoração do quarto foram baseadas em um estilo contemporâneo, com toques totalmente delicados. Tons pastel predominam nos móveis, enquanto elementos decorativos. O uso de prateleiras e nichos permite uma organização prática dos objetos pessoais das crianças, mantendo o espaço sempre arrumado.