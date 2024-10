Wesley Safadão e sua esposa, Thyane Dantas, estão morando há apenas seis meses em sua nova mansão, localizada no condomínio de Alphaville, na Grande São Paulo. O casal estava em busca de uma propriedade que se alinhasse ao seu estilo de vida e, apesar de já gostarem do espaço que encontraram, o imóvel passou por diversas adaptações para atender às suas necessidades.

Em entrevista à Casa Vogue, o cantor revelou que, ao visitarem a casa pela primeira vez, sentiram que ela tinha grande potencial, mas ainda precisava de ajustes para ficar do jeito que queriam. Já a esposa, Thyane, que ficou encantada com o verde do condomínio, cogitou a possibilidade de personalizar a estrutura da casa, tornando-a perfeita para a família.

O cantor revelou que, ao visitarem a casa pela primeira vez, sentiram que ela tinha grande potencial Denilson Machado

Estética clean e minimalista com toques exclusivos

A mansão de 1,8 mil metros quadrados possui uma estética que mistura o minimalismo e a sofisticação. Projetada pelo arquiteto cearense Romário Rodrigues, responsável também pela primeira casa do casal, a nova residência de Wesley e Thayane é marcada por criações exclusivas, como o lavabo, a mesa do hall de entrada e a mesa lateral do sofá.

A mansão de 1,8 mil metros quadrados possui uma estética que mistura o minimalismo e a sofisticação Denilson Machado

A presença da cor branca traz uma harmonia maior entre os cômodos Denilson Machado

Os espaços ganham destaque com esculturas e detalhes que fazem toda a diferença Denilson Machado

Thayane destaca que a casa mescla elementos modernos e clássicos, criando uma atmosfera que equilibra aconchego e elegância. Essa harmonia é perceptível em cada detalhe do projeto de Romário, que ampliou a propriedade de 1,2 mil para 1,8 mil metros quadrados, distribuídos em três pavimentos.

Thayane destaca que a casa mescla elementos modernos e clássicos Denilson Machado

A junção dos elementos ganham força com o projeto feito pelo Romário Reprodução Casa Vogue

Uma casa para trabalhar e relaxar

A mansão foi completamente adaptada para que o cantor pudesse conciliar sua vida profissional e pessoal. O cantor admite que quase não sai de casa, já que o imóvel proporciona tudo que ele precisa. O primeiro piso é dedicado ao staff do casal, além de abrigar o escritório dos dois e o estúdio de gravação de Wesley, permitindo que ele trabalhe sem sair do seu lar.

O primeiro piso é dedicado ao staff do casal, além de abrigar o escritório dos dois e o estúdio de gravação de Wesley Reprodução Casa Vogue

O imóvel conta ainda com uma ampla academia com paredes de vidro e estrutura de ferro moderna, um desejo de Safadão para se manter ativo sem deixar o conforto da casa.

O imóvel conta ainda com uma ampla academia com paredes de vidro Reprodução Casa Vogue

Além do estúdio de gravação, a casa conta com cinco suítes, proporcionando total conforto para a família. Na área externa, o destaque é a sauna de vidro de 7 m² localizada no jardim, um ambiente de relaxamento ideal para os dias de descanso do cantor.

O jardim da área externa é um ambiente de relaxamento ideal para os dias de descanso do cantor e de sua família Denilson Machado

A área gourmet foi projetada para grandes encontros, mantendo a mesma sofisticação que permeia toda a residência Reprodução Casa Vogue

A piscina é um dos grandes destaque da área externa Reprodução Casa Vogue

A área gourmet foi projetada para grandes encontros, mantendo a mesma sofisticação que permeia toda a residência, e o paisagismo é assinado por Bia Abreu, garantindo um ambiente acolhedor e em harmonia com a natureza ao redor.



*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão.