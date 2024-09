Após uma grande reforma, a nova mansão de Viih Tube e Eliezer, localizada em Granja Viana, na Grande São Paulo, foi completamente transformada. A propriedade, avaliada em R$8,5 milhões, agora conta com uma infraestrutura impressionante, ideal para o casal que buscava um refúgio natural e sofisticado na cidade. A residência possui 2.471 m² de terreno e foi projetada para criar um espaço que combina natureza, conforto e um toque de luxo.



O projeto da mansão



A casa é repleta de espaços cuidadosamente planejados para o bem-estar do casal e sua filha, Lua. Com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna e uma área gourmet completa, o imóvel exibe um design moderno e funcional.



Eliezer foi o responsável por planejar a academia, que se destaca na área externa da casa, enquanto Viih Tube se encarregou da criação da enorme brinquedoteca, que conta com 120 m² para proporcionar diversão à pequena Lua e ao Ravi.



Outro destaque é o lago artificial aquecido, que custou mais de R$1 milhão, sendo o maior investimento da propriedade. O lago, que complementa o verde do jardim, reflete o desejo do casal por uma "experiência orgânica e imersiva". Para completar o ambiente naturalista, a mansão também conta com uma horta e um pomar, onde eles podem cultivar frutas frescas.



Detalhes que fazem a diferença



Além dos elementos naturais, a mansão de Viih Tube e Eliezer foi equipada com um cinema interno e outro externo, ambos com detalhes minuciosos. O cinema externo, cercado por plantas e com lareira, oferece um ambiente aconchegante para assistir filmes ao ar livre. Já no interior da casa, a sala de cinema oferece conforto e entretenimento, junto à cozinha e às áreas sociais integradas.



O spa e o salão de beleza também se destacam entre os luxos do imóvel, com sala de massagem, ofurô e até cadeiras de cabeleireiro, tornando o espaço completo para momentos de relaxamento. Tudo isso com estruturas modernas, pé direito alto e uma decoração sofisticada que reflete o estilo pessoal do casal.



Carreira e conquistas do casal



Viih Tube e Eliezer, que consolidaram sua fama através de realities e das redes sociais, continuam impressionando os fãs com seu estilo de vida luxuoso. Com a compra e reforma dessa mansão, eles mostram mais uma vez que o sucesso na carreira também reflete nas escolhas para a vida pessoal, criando um espaço que mistura conforto, elegância e uma conexão com a natureza.



