O cantor Gusttavo Lima, conhecido pelo sucesso estrondoso no sertanejo e por ostentar uma vida luxuosa, teve sua prisão decretada nesta segunda-feira (23) em meio a um processo judicial polêmico.



Apesar das complicações legais, ele não deixou de investir em seu estilo de vida e, em abril, adquiriu uma impressionante mansão em Miami, avaliada em R$65 milhões. A compra, feita com "porteira fechada", foi finalizada pouco antes de sua situação judicial vir à tona, gerando repercussão entre seus fãs e a mídia.



A mansão está localizada em Hollywood Beach Reprodução/Instagram

A mansão representa a grandiosidade do artista e é marcada por seu design luxuoso e imponente Reprodução/Instagram

A nova mansão em Miami



Localizada em Hollywood Beach, um dos destinos mais exclusivos da Flórida, a nova residência de Gusttavo Lima é marcada por seu design luxuoso e imponente. A propriedade de 4,5 mil m² fica em um condomínio de alto padrão, com vizinhança de celebridades internacionais. A escolha do cantor pela cor branca, uma de suas preferidas, é uma das características mais marcantes do imóvel, que conta com seis suítes, um escritório e salas de estar e jantar integradas à cozinha.



O quarto na cor branca é um dos detalhes marcantes da mansão do cantor Reprodução/Instagram

O sofá em formato de U garante um ambiente mais aconchegante as visitas e a família do cantor Reprodução/Instagram

A mesa de sinuca é um dos pontos altos que compõem o ambiente da sala de estar Reprodução/Instagram

Na parte interna, um dos destaques é uma mesa de sinuca e um teto de madeira de nogueira, enquanto o piso é feito de calcário afiado, adicionando elegância ao ambiente.



O espaço externo é igualmente impressionante, com uma piscina curva de borda infinita, bar aquático, hidromassagem e uma doca completa com elevadores para barco e jet skis. O cantor, que já possui um iate, poderá aproveitar o litoral de Miami com toda a comodidade oferecida por sua nova mansão, que também conta com uma quadra poliesportiva.

A quadra poliesportiva garante o entretenimento do artista Reprodução/Instagram

A área externa combina elegância, lazer e luxo Reprodução/Instagram





Carreira do cantor e problemas com a justiça



Com uma carreira de sucesso no cenário sertanejo, Gusttavo Lima é um dos artistas mais bem pagos do Brasil. Suas turnês, lançamentos e parcerias comerciais o posicionaram entre os cantores de maior prestígio e fortuna no país. Ele é famoso por ostentar carros de luxo, jatos particulares, além de possuir uma fazenda avaliada em cerca de R$275 milhões e um iate de quase R$1 bilhão.



Pouco depois de adquirir sua mansão milionária, Gusttavo Lima foi envolvido em um processo judicial que também envolve a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, o cantor teve a ordem de prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), nesta segunda-feira (23). A decisão foi da juíza Andréa

Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão ocorre em meio às investigações da Operação Integration. As investigações continuam em andamento, e o caso tem gerado muitas especulações sobre os desdobramentos futuros na carreira e vida do artista.

