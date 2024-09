Mário Gomes, conhecido como um dos galãs das novelas brasileiras, foi despejado da mansão em que residia há mais de duas décadas nesta segunda-feira (16/19). Localizada em um condomínio de luxo na Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator, que enfrentou uma longa batalha judicial, perdeu o imóvel avaliado em R$20 milhões, que foi leiloado para quitar dívidas trabalhistas relacionadas a sua antiga confecção no Paraná. A casa, que oferecia uma vista paradisíaca e acesso exclusivo à Praia da Joatinga, agora está em estado de abandono, cercada de entulho e com vegetação crescida por todo o terreno.



Leia também:



A mansão na Joatinga



A imponente mansão de Mário Gomes, localizada em um dos endereços mais exclusivos do Rio de Janeiro, está em estado de abandono. A propriedade oferecia uma vista deslumbrante da praia e contava com acesso exclusivo à Praia da Joatinga, uma das mais belas e reservadas da cidade.



A mansão apresenta uma vista paradisíaca do mar Reprodução Airbnb

A mansão do ator estava disponível para ser alugada em temporadas Reprodução Airbnb

A mansão está localizada em um dos pontos mais queridos do Rio de Janeiro Reprodução Airbnb

O terreno, antes exuberante, agora está coberto por mato alto, com blocos de concreto e entulhos espalhados pela ladeira que dá acesso ao imóvel. Durante um certo tempo, a casa foi oferecida para aluguel no Airbnb, acomodando até quatro pessoas em seus quartos climatizados. No entanto, o que outrora era uma residência de luxo, hoje reflete a decadência que acompanhou a situação financeira do ator.



O terreno, antes exuberante, agora está coberto por mato alto, com blocos de concreto e entulhos espalhados Sandro Cardozo

Quarto disponível para os hóspedes na mansão de Mário Reprodução Airbnb

Foto apresentada pelo aplicativo de aluguel de imóveis para temporada Reprodução Airbnb

A mansão, que já foi um símbolo de sucesso, agora se encontra longe dos dias de glória, com um destino incerto.



Batalha judicial e dívidas trabalhistas



A situação de Mário Gomes começou a se complicar em 2007, quando a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse leiloado para pagar uma dívida de R$923 mil. Esse valor era referente a salários atrasados de 84 funcionárias da confecção que o ator possuía no Paraná. Embora a empresa já tivesse sido fechada, a dívida permaneceu, e após várias tentativas de negociação, a casa foi arrematada por R$720 mil em leilão. Além das dívidas trabalhistas, o ator também acumulava mais de R$100 mil em IPTU atrasado. Mesmo após a venda da mansão, os problemas financeiros persistem.



Quem é Mário Gomes?



Mário Gomes estreou na televisão nos anos 1970 e rapidamente se tornou um dos maiores galãs da época. Com uma carreira marcada por sucessos como Duas Vidas, Vereda Tropical, Perigosas Peruas e Guerra dos Sexos, ele consolidou seu lugar entre os protagonistas da TV brasileira. Nos cinemas, o ator também deixou sua marca ao estrelar o filme Beijo na Boca ao lado de Claudia Ohana, um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 1980. Aos 71 anos, ele continua sendo lembrado por seu talento e charme, apesar das dificuldades financeiras que enfrentou nos últimos anos.

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão