O icônico apresentador Silvio Santos, que por décadas cativou o público brasileiro, faleceu no último sábado (17) aos 93 anos. Sua vida, marcada pelo carisma e sucesso na televisão, também refletiu em sua grandiosa residência no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Com 2 mil metros quadrados de pura sofisticação, a mansão avaliada em cerca de R$15 milhões destaca-se não pelo seu tamanho e também pelo luxo que traduz a trajetória de um dos maiores comunicadores do Brasil.

Detalhes da mansão de Silvio

A residência é uma verdadeira obra-prima da arquitetura clássica, com móveis de estilo francês que ornamentam os amplos espaços. Um dos ambientes mais notáveis é a sala que reúne sofás e poltronas brancas, um espelho italiano e um tapete oriental, criando um cenário de requinte. Ao lado, uma grande escultura de uma figura feminina adiciona um toque artístico ao ambiente.

Além da sala, a mansão é repleta de obras de arte distribuídas pelos cômodos, revelando o gosto refinado de Silvio Santos. Outro detalhe curioso é um quarto dedicado a uma extensa coleção de bonecas, incluindo miniaturas do próprio apresentador, que sempre cultivou um carinho especial por esses itens.

Há também especulações sobre a existência de um cômodo onde ele guardava os inúmeros presentes que recebeu ao longo dos anos, um verdadeiro tesouro que reflete o carinho do público.

Com piscina, sauna e sala de ginástica, a mansão oferecia conforto e lazer à família do apresentador, em um ambiente exclusivo. Mais do que uma propriedade luxuosa, essa residência representa o legado de Silvio Santos, que, mesmo após sua morte, continua presente na memória dos brasileiros.