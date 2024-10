Felipe Titto, ator e empresário de 38 anos, colocou à venda sua impressionante mansão na Granja Viana, em São Paulo, avaliada em R$ 30 milhões. Localizada em um terreno de 6.000 m², a residência de 1.800 m² reúne conforto, luxo e uma série de espaços pensados para o lazer. Construída com um conceito de espaços integrados e disposições inteligentes, a casa traz todo o estilo do ator, que é apaixonado por design arrojado e pela convivência entre áreas internas e externas.

Localizada em um terreno de 6.000 m², a residência de 1.800 m² reúne conforto e luxo YouTube/ Casas Incríveis

Integração e sofisticação nos ambientes

O projeto arquitetônico da mansão explora espaços amplos e pé-direito de 13 metros, criando uma sensação de liberdade e imponência. São três suítes de 250 m², três dormitórios adicionais, e seis banheiros ao longo do imóvel. A casa oferece uma experiência única de conforto, marcada por acabamentos de alto padrão.

O projeto arquitetônico da mansão explora espaços amplos YouTube/ Casas Incríveis

São três suítes de 250 m², três dormitórios adicionais, e seis banheiros YouTube/ Casas Incríveis

Cozinha moderna e funcional, integrando com os demais ambientes YouTube/ Casas Incríveis

Apaixonado por calçados, Felipe Titto projetou um closet exclusivo apenas para sua coleção de 500 pares de tênis e sapatos, refletindo sua personalidade e estilo de vida. Esse espaço demonstra a importância dos detalhes e do design na rotina do ator

Closet amplo com coleção exclusiva de mais de 500 pares de tênis e sapatos YouTube/ Casas Incríveis

Um dos quartos luxuosos com acabamento simples porém requintado YouTube/ Casas Incríveis

A sala de cinema foi projetada para proporcionar as melhores experiências em casa com muito conforto YouTube/ Casas Incríveis

A garagem, com capacidade para até 15 veículos, atende à coleção de carros de luxo. Além disso, a propriedade é cercada por um paisagismo único que inclui áreas de inspiração desértica, proporcionando um toque natural e ao mesmo tempo moderno.

Área externa: lazer completo e rooftop com painel de LED de R$1,5 milhão



A área de lazer é um dos grandes destaques da mansão, reunindo quadra de beach tênis, academia, sauna e um espaço gourmet ideal para receber convidados em eventos e festas. No rooftop, um painel de LED, importado de Las Vegas e avaliado em mais de R$1,5 milhão, traz um toque exclusivo e interativo ao ambiente, destacando-se como uma atração à parte e valorizando o visual da casa.



Rooftop deslumbrante com painel de LED que custou RRooftop deslumbrante com painel de LED que custou RRooftop deslumbrante com painel de LED que custou RRooftop deslumbrante com painel de LED que custou R$1,5 milhão,5 milhão,5 milhão,5 milhão YouTube/ Casas Incríveis

Quadra de beach tênis, perfeita para momentos de diversão e atividades ao ar livre do artista YouTube/ Casas Incríveis

Academia privativa conta com estrutura moderna para os treinos completos de Felipe YouTube/ Casas Incríveis

Lago paradisíaco transforma a área externa em um verdadeiro refúgio YouTube/ Casas Incríveis

O lago cristalino é rodeado por um paisagismo encantador YouTube/ Casas Incríveis

O lago, repleto de carpas, é um dos espaços preferidos de Titto e um dos que mais demandam manutenção. Essa área externa integra-se ao paisagismo com estética desértica, complementando a atmosfera relaxante e sofisticada do espaço.



Vizinhança de celebridades

Situada em um condomínio exclusivo na Granja Viana, a mansão tem entre seus vizinhos nomes como as influenciadoras Viih Tube e Bianca Andrade (Boca Rosa), o renomado novelista Walcyr Carrasco e o compositor Roberto de Carvalho. A segurança e a privacidade são pontos altos da região, que também oferece amplas áreas verdes.

Vista aérea da mansão, revelando sua grandiosidade e a integração com a natureza ao redor YouTube/ Casas Incríveis

