A mansão do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, é um verdadeiro espetáculo de luxo e conforto. Avaliada em 12 milhões de reais, a propriedade foi adquirida por Zé Neto em outubro de 2021. Localizada em um condomínio de luxo em São José do Rio Preto, interior de SP e cidade natal do artista, a mansão oferece o melhor em termos de infraestrutura e comodidades para o cantor, sua esposa Natália Toscano e seus filhos, José e Angelina.



Detalhes da mansão



Com 1600 m² de área total, sendo 1,3 mil m² de área construída, a residência é um exemplo de sofisticação e funcionalidade. Dividida em dois andares, a mansão conta com uma ampla sala para receber convidados, sala de jantar, biblioteca, cinema e um elevador que facilita o acesso entre os andares A cozinha é planejada e equipada com o que há de mais moderno. A entrada da mansão é marcada por imponentes palmeiras imperiais e um amplo espaço verde, que complementa o visual majestoso da residência.

Com 1600 m² de área total, sendo 1,3 mil m² de área construída, a residência é um exemplo de sofisticação e funcionalidade Reprodução - Condominium Imóveis

A decoração do jardim na fachada da mansão é o seu diferencial Reprodução - Condominium Imóveis

A fachada é um dos destaques principais da mansão ressaltando o belo jardim da frente Reprodução - Condominium Imóveis

Muito conforto e sofisticação



O espaço gourmet e a adega climatizada são perfeitos para momentos de descontração e celebrações. A mansão possui também uma academia de ginástica, sauna e um salão de festas. Para garantir o conforto de toda a família, a casa tem seis quartos e dez banheiros, todos decorados com piso de mármore e pé direito duplo.



Os detalhes da mansão em dourado contrastando com o barnco garante um toque a mais de sofisticação Reprodução - Condominium Imóveis

A sala ampla conta com bastante móveis de luxo Reprodução - Condominium Imóveis

A decoração da sala em tons neutros garante simplicidade ao ambiente Reprodução - Condominium Imóveis

A banheira de hidromassagem da suíte principal é um verdadeiro luxo Reprodução - Condominium Imóveis

A sala de cinema, um dos ambientes preferidos do cantor, traz diversão e entretenimento para a família Reprodução - Condominium Imóveis

Piscina deslumbrante e muito lazer



A área externa não fica atrás em termos de luxo. Uma grande piscina é o destaque, rodeada por mesas e cadeiras que proporcionam um ambiente ideal para relaxar. Além disso, o espaço conta com uma sauna e um vestiário.



Uma grande piscina é o destaque da área externa do cantor sertanejo Reprodução - Condominium Imóveis

A área externa não fica atrás em termos de luxo Reprodução - Condominium Imóveis

A garagem espaçosa e a área verde ampla proporcionam um ambiente tranquilo e confortável para a família de Zé Neto. Com todos esses detalhes, a residência do cantor é um verdadeiro oásis de luxo e bem-estar em São José do Rio Preto.