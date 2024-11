A cabana de Sorocaba é mais do que uma propriedade: é um verdadeiro refúgio onde o cantor une sua paixão pela música,natureza e pela criação de cavalos

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais detalhes de sua luxuosa cabana no Rancho das Américas, onde ele buscou trazer para o Brasil o charme rústico e acolhedor das cabanas texanas.

Localizada em uma área privilegiada, a propriedade exibe um espaço que combina o estilo rústico do Texas e do Colorado com uma estrutura requintada, refletindo a paixão de Sorocaba pelo estilo country e pela criação de cavalos.

Um refúgio ao estilo texano: espaço gourmet e estúdio de gravação



Inspirado pelas cabanas típicas das áreas rurais norte-americanas, Sorocaba construiu um espaço que combina a rusticidade e a funcionalidade com um toque de luxo. A cabana é equipada com uma área gourmet completa, onde estão em fase final de instalação o grill, forno e fogão. “Lá fora vai ficar a área das churrasqueiras”, comentou Sorocaba, que revelou a intenção de fazer do espaço um ponto de encontro para amigos e familiares.



A cabana é equipada com uma área gourmet completa, onde estão em fase final de instalação o grill, forno e fogão Reprodução Instagram @sorocaba

Inspirado pelas cabanas típicas das áreas rurais norte-americanas, Sorocaba construiu um espaço que combina a rusticidade e a funcionalidade Reprodução Instagram @sorocaba

O mobiliário reflete o estilo country, com uma longa mesa de madeira rodeada por cadeiras de couro e um lustre imponente feito de chifres de animais, trazendo autenticidade ao ambiente. O destaque fica por conta de uma ampla lareira, perfeita para os dias frios e que agrega ainda mais ao clima de aconchego e rusticidade da cabana.



O mobiliário reflete o estilo country, com uma longa mesa de madeira rodeada por cadeiras de couro e um lustre imponente feito de chifres Reprodução Instagram @sorocaba

Localizada em uma área privilegiada, a propriedade exibe um espaço que combina o estilo rústico do Texas e do Colorado Reprodução Instagram @sorocaba

O segundo andar da cabana ainda está em fase de finalização e vai abrigar o estúdio do cantor. O espaço, dedicado às suas produções musicais, é um ambiente que Sorocaba planeja para refletir seu estilo e criatividade, com uma atmosfera inspirada no universo country.



A baia de luxo e o piquete para seu cavalo ChicoWhiz

Para seu cavalo ChicoWhiz, Sorocaba não economizou nos detalhes. O campeão, importado dos Estados Unidos e premiado com mais de R$444 mil em competições, é tratado como um verdadeiro membro da família.

A baia luxuosa é equipada com ventilação constante, água e feno à disposição, além de um piquete privativo onde ChicoWhiz pode se exercitar com liberdade. "Ele também faz academia", brincou Sorocaba, referindo-se ao cuidado diário com o cavalo para manter sua saúde e boa forma.

A baia luxuosa é equipada com ventilação constante, água e feno à disposição, além de um piquete privativo Reprodução Instagram @sorocaba

A cabana de Sorocaba é mais do que uma propriedade: é um refúgio onde o cantor une sua paixão pela música,natureza e pela criação de cavalos. Ao lado do Rancho das Américas, a cabana oferece um ambiente que celebra o lifestyle rural com todo o conforto e exclusividade.