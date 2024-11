Sasha Meneghel e João Lucas abriram as portas de seu apartamento em São Paulo, revelando um lar repleto de histórias e um toque de elegância. Casados desde maio de 2021, o casal compartilha um espaço que combina elementos pessoais, memórias familiares e um design sofisticado, refletindo suas personalidades e estilo de vida.

Apesar de ser um imóvel alugado, Sasha e João decidiram fazer uma reforma para adaptar o ambiente às suas necessidades enquanto aguardam a conclusão das obras de seu futuro apartamento próprio Reprodução Youtube Poddelas

Um apartamento minimalista e cheio de significados

Apesar de ser um imóvel alugado, Sasha e João decidiram fazer uma reforma para adaptar o ambiente às suas necessidades enquanto aguardam a conclusão das obras do apartamento próprio. A modelo revelou que sua intenção inicial era morar no Rio de Janeiro, mas João Lucas a convenceu a permanecer na capital paulista.

A decoração também reflete a criatividade do casal Reprodução Youtube Poddelas

Os móveis têm linhas contemporâneas e detalhes clássicos Reprodução Youtube Poddelas

Em cima da cama do casal, há o moletom que Xuxa usou na F1 com o Ayrton Senna Reprodução Youtube Poddelas

O apartamento é decorado com objetos colecionados em viagens e itens de grande valor sentimental, como um vaso de cerâmica que pertenceu à avó de Sasha, Alda Meneghel, e dois pares de botas que foram usados por sua mãe, Xuxa. A decoração também reflete a criatividade do casal: quadros pintados pelos dois adornam as paredes, trazendo um toque artístico e intimista ao lar.

Vaso de cerâmica que pertenceu à avó de Sasha, Alda Meneghel Reprodução Youtube Poddelas

Botas que pertenceram a mãe de sasha, Xuxa Meneghel Reprodução Youtube Poddelas

Toques clássicos e tons neutros

A decoração segue uma paleta de tons neutros, com predominância de branco, criando um ambiente moderno e acolhedor. Os móveis têm linhas contemporâneas e detalhes clássicos, como vasos e cerâmicas, que equilibram a sofisticação e simplicidade. O espaço também foi projetado para oferecer funcionalidade: as reformas incluíram ajustes para conectar melhor os ambientes, facilitando a convivência e criando uma atmosfera fluida.

Os vasos e cerâmicas, que equilibram sofisticação e simplicidade Reprodução Youtube Poddelas

O apartamento é decorado com objetos colecionados em viagens Reprodução Youtube Poddelas

Um closet cheio de história

O closet do casal é outro destaque do apartamento. Repleto de peças luxuosas, o espaço abriga itens únicos que carregam histórias de família, como as botas icônicas de Xuxa. Essa mistura de modernidade e herança reforça o vínculo afetivo presente em cada canto do lar.

O closet do casal é outro destaque do apartamento Reprodução Youtube Poddelas

Prateleira de sapatos da Sasha Reprodução Youtube Poddelas

A mistura de modernidade e herança reforça o vínculo afetivo presente em cada canto do lar Reprodução Youtube Poddelas

Embora estejam de passagem no imóvel, Sasha e João transformaram o apartamento alugado em um lar especial e cheio de personalidade. O ambiente traduz as histórias que os acompanham e serve como uma fase de transição até que o casal possa se mudar para o tão esperado apartamento definitivo.