Cinco anos após o falecimento de Gugu Liberato, seu filho João Augusto Liberato, de 23 anos, mostrou ao público a mansão onde o apresentador viveu com sua família. Localizada em Barueri, na região de Alphaville, a casa permanece intocada, exatamente como o apresentador a deixou antes de sua morte trágica, em 2019. A residência foi exibida no programa Domingo Espetacular, da Record TV, e encantou os fãs com a preservação de objetos e ambientes que marcam a trajetória de Gugu.

Ao abrir as portas da mansão, João Augusto proporcionou aos fãs uma viagem no tempo Reprodução Record

Uma casa intocada e cheia de história

A mansão de Gugu, com sua decoração clássica e refinada, foi mantida exatamente como o apresentador a deixou. Cada cômodo, cada detalhe da decoração, como os quadros, troféus e figurinos, continua intacto, preservando o legado de um dos maiores comunicadores da televisão brasileira.

A preservação dos ambientes tornam a visita um tributo emocionante à memória do apresentador Reprodução Record

A casa ainda guarda os toques pessoais de Gugu Reprodução Record

Objetos e recordações de sua carreira estão espalhados pela casa Reprodução Record

A casa ainda guarda os toques pessoais de Gugu, como as máscaras que ele usava para pregar peças nos familiares e que continuam expostas no ambiente. Além disso, objetos e recordações de sua carreira estão espalhados pela casa, tornando o local um verdadeiro relicário de memórias.

A mansão ainda guarda 31 mil itens que contam a história de Gugu, incluindo carros e objetos raros Reprodução Record

A decoração clássica e atemporal da mansão de Gugu Liberato, com tons claros e itens que marcam sua trajetória, continua preservada, como o apresentador a deixou Reprodução Record

Memórias de um ícone da televisão

Além das memórias afetivas com seus bichos, a mansão ainda guarda 31 mil itens que contam a história de Gugu, incluindo carros e objetos raros. A coleção foi cuidadosamente preservada pela família após sua morte e faz parte do legado do apresentador.

O escritório de Gugu, onde ele se dedicava ao trabalho, é um dos espaços mais tocantes da casa, com fotos familiares, um quadro feito com rolhas e outras recordações. Esses objetos e ambientes oferecem um vislumbre do lado mais pessoal e criativo de Gugu, além de revelarem como ele era dedicado à sua família.

Cada espaço da casa conta uma história Reprodução Record