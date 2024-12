Com a vida atribulada entre viagens e compromissos, Taís e Lázaro queriam uma moradia que simplificasse a rotina e exigisse menos manutenção do que a antiga mansão

Em entrevista à Casa Vogue, o casal abriu as portas de seu novo apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde conseguiram, pela primeira vez em 20 anos de casamento, criar um projeto do zero. O imóvel dos anos 1950, reformado durante um ano, traz peças de arte e objetos que refletem a trajetória dos dois, além de um toque moderno e funcional.

Pensado para facilitar a rotina, o apartamento revela a personalidade e o amor pela arte que Taís e Lázaro compartilham, com espaços projetados para serem ao mesmo tempo práticos e aconchegantes.

Um espaço que une tranquilidade e celebração



O imóvel, que inicialmente foi alugado para um período de teste e depois adquirido pelo casal, conta com pé-direito alto, janelas amplas e uma generosa entrada de luz natural. A reforma, iniciada em 2023, adaptou a estrutura antiga para incluir áreas integradas e funcionais. Para Lázaro, um ponto essencial era a cozinha aberta para a sala, permitindo que ele prepare pratos da culinária baiana enquanto conversa com amigos. Já a área externa, com deque e plantas, é um espaço para relaxar e contemplar a vista – uma fusão entre o festivo e o calmo, como o casal idealizava.



Para Taís, uma necessidade prática era o deslocamento do camarim, agora no hall de circulação, perto do lavabo e separado por uma porta de correr, preservando a tranquilidade dos quartos. O design do apartamento traz materiais naturais, texturas aconchegantes e uma paleta de tons terrosos, rosados, com detalhes em verde e azul, criando um ambiente acolhedor e equilibrado. Os tecidos e acabamentos foram cuidadosamente escolhidos pelo casal, refletindo seu envolvimento em cada detalhe do projeto.



A arte como parte da identidade do lar



A decoração é marcada pela presença de obras de arte que reforçam a identidade do casal, como a tela “Antropofagia” de Tarsila do Amaral, valorizando a cultura e a história do Brasil. O apartamento se tornou um espaço que une a modernidade com a simplicidade, espelhando o gosto de Taís e Lázaro por um ambiente que mescla estilo e aconchego.



Apartamento x mansão: a escolha pela praticidade



Com a vida atribulada entre viagens e compromissos, Taís e Lázaro queriam uma moradia que simplificasse a rotina e exigisse menos manutenção do que a antiga mansão. A escolha por um apartamento não só atendeu a essas necessidades, mas também trouxe um lar que combina perfeitamente com o estilo de vida e as preferências da família, composta também pelos filhos João Vicente, de 13 anos, e Maria Antônia, de 10.