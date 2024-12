Constru�­da em 2005 ao custo de 20 milh�µes de d�³lares, a mans�£o conta com 1.640 metros quadrados de �¡rea constru�­da e impressionantes 4 mil metros quadrados de terreno

Uma das mansões que Michael Jackson habitou brevemente em sua vida está a venda. Localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, a propriedade reflete a extravagância característica do Rei do Pop.

Construída em 2005 ao custo de 20 milhões de dólares, a mansão conta com 1.640 metros quadrados de área construída e impressionantes 4 mil metros quadrados de terreno. Embora Michael tenha vivido no imóvel por apenas seis meses entre 2006 e 2007, sua passagem trouxe um toque de história a este espaço.

Arquitetura magnífica e sofisticação

A mansão foi projetada para impressionar, com um pé-direito de nove metros que realça a sensação de amplitude e luxo. Seus sete quartos e nove banheiros são amplos.Combinando design moderno e elegância atemporal, o imóvel reflete o estilo de vida grandioso de Michael Jackson, com uma garagem que acomoda até sete veículos e uma lancha, mostrando a magnitude e exclusividade do espaço.

Os jardins da mansão são um espetáculo à parte, com paisagismo detalhado e uma charmosa fonte que enriquece o ambiente externo. O amplo terreno permite privacidade e espaço para relaxar.

Apesar de não ser o famoso rancho Neverland, essa mansão carrega uma parte significativa da trajetória de Michael Jackson, um dos maiores artistas de todos os tempos. Agora, por 12,5 milhões de dólares (R$ 75 milhões), um novo comprador terá a oportunidade de fazer parte desse legado, habitando o espaço onde o ícone do pop viveu por um curto, mas marcante período de sua vida.

