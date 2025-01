Falcão, um dos maiores nomes do futsal mundial, é conhecido por suas conquistas dentro de quadra, mas também chama atenção fora dela com suas propriedades. Recentemente, o ex-jogador decidiu colocar à venda duas de suas mansões mais notáveis, localizadas em Balneário Camboriú (SC) e Sorocaba (SP), avaliadas em conjunto no valor de R$35 milhões.

Mansão de Falcão em Balneário Camboriú, SC

Localizada no condomínio Bella Vista em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a mansão do craque Falcão está à venda por R$22 milhões. Projetada pelo arquiteto Fabiano Hayasaki, a propriedade possui um design moderno.

O imóvel inclui seis suítes, sendo duas com banheiras e uma suíte master. Esta última conta com um espaçoso closet de 150 m², banheira de imersão, lareira e copa privativa.

A residência também possui uma cozinha gourmet, jacuzzi e uma piscina. Com localização estratégica, o condomínio fica próximo à praia, mas oferece tranquilidade por estar mais afastado do centro agitado. A garagem comporta cinco carros, e o imóvel ainda conta com elevador panorâmico e áreas integradas para maior conforto.

Falcão adquiriu a casa no início de 2023 com planos de morar no local, mas a rotina intensa de compromissos profissionais levou à decisão de colocá-la à venda.

Mansão de Falcão em Sorocaba, SP

Em Sorocaba, interior de São Paulo, Falcão também decidiu vender sua mansão, avaliada em R$13,5 milhões. Localizado no Condomínio Saint Patrick, o imóvel possui 1 mil m² de área construída em um terreno de 2,5 mil m². A casa oferece cinco suítes com móveis planejados.

A área de lazer é um dos destaques, com uma piscina SPA, campo de futebol, quadra de areia e um espaço gourmet completo. A propriedade também tem uma lareira externa rodeada por bancos e almofadas, ideal para momentos de relaxamento.

Outros atrativos incluem uma garagem para seis carros, sala de jantar, sala de TV e uma cozinha equipada. A mansão ainda abriga a sala de troféus de Falcão. O imóvel também apresenta aquecimento solar e energia fotovoltaica.

A decisão de vender a casa foi motivada por mudanças na dinâmica familiar. Com os filhos fora de casa, na faculdade e envolvidos em carreiras esportivas, o espaço acabou se tornando grande demais apenas para Falcão e sua esposa.