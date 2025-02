Drinques prontos caem na folia de BH com a expectativa de venda recorde

O carnaval já começou a aquecer as ruas de Belo Horizonte, com ensaios e batuques ecoando, fantasias coloridas e o calor da folia. No embalo dessa energia, as latinhas de bebidas prometem brilhar tanto quanto os confetes no ar. É que os drinques prontos, ou RTDs (ready to drink, em inglês), continuam sendo parceiros oficiais da festa. Práticos e refrescantes como pede a temporada. Enquanto os blocos agitam a cidade, marcas mineiras mostram que sabem jogar junto, levando personalidade e novos sabores ao paladar dos foliões.



No meio da farra que se anuncia, A Equilibrista, empresa de sangrias e drinques fundada em 2015, apresenta sua nova criação: Veneta. O drinque chega para ampliar o cardápio da marca, que já conquistou o coração do público com os sabores Gingibre (gim, gengibre e limão), Rubra (soft bitter gerada pela infusão de raízes e ervas) e Venm (bebida gaseificada à base de gim, tangerina, capim-limão e manjericão).

“A escolha da novidade veio do desejo de criar nosso primeiro drinque à base de vodca, que fosse um pouco mais docinho e de cor rosa. Após muita pesquisa e incansáveis testes, chegamos à Veneta, um drinque extremamente equilibrado”, explica o sócio da marca, Guilherme Drager. A receita final é a harmonia perfeita entre a doçura das frutas vermelhas, a refrescância do hortelã e a força da vodca artesanal.

Quarto lançamento da marca A Equilibrista, Veneta une frutas vermelhas, hortelã e vodca artesanal Vinte2Club/Divulgação



Para a folia deste ano, a fabricante projeta a produção de 500 mil latas das quatro bebidas - 200 mil a mais que no ano passado - e mira uma participação marcante pelos blocos de rua da capital mineira, com expectativa de triplicar o faturamento em relação ao mesmo período de 2024. “Estamos apostando em uma mega operação para este carnaval, com o objetivo de garantir que nossas bebidas cheguem a todos os foliões de Belo Horizonte. Esse será um marco para nossa história”, afirma o sócio.



Lançada há apenas dois meses, a bebida se espalhou por BH e já pode ser encontrada em grande parte dos ambulantes de rua, bem como nas principais redes de supermercados e bares da cidade. O novo sabor segue a linha de produtos enlatados e prontos para beber e apresenta 7,9% de álcool. Prática e acessível, a Veneta se junta às veteranas, que Guilherme garante estarem presentes em “todos os blocos de pré, de carnaval e de pós”.

Mais conforto



A preferência pelos RTDs, segundo Drager, é justificável e vai além do sabor. “São vários os fatores que ajudam a colocar os drinques prontos como queridinhos do carnaval”, alega. Ele aponta a praticidade – basta abrir a lata e brindar –, os preços acessíveis e os sabores bem pensados. Mas, acima de tudo, a onda fit também é responsável pelo crescimento das bebidas prontas, já que muitos passaram a procurar bebidas menos calóricas.

'Estamos apostando em uma mega operação para este carnaval, com o objetivo de garantir que nossas bebidas cheguem a todos os foliões de Belo Horizonte' - Guilherme Drager, sócio de A Equilibrista Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



“Além de refrescantes, eles dão menos vontade de ir ao banheiro e causam menos inchaço quando comparados à cerveja”, descreve o sócio. Com teor alcoólico mais alto do que a maioria das cervejas disponíveis na folia, esses drinques também ajudam a alcançar o efeito desejado sem exageros no volume.



Leve e equilibrada



A veterana Lambe Lambe também trouxe um novo sabor em lata. Em três anos de mercado, a marca de bebidas fermentadas ganhou maior projeção no carnaval de 2024 e, para fomentar a data novamente, a novidade será a Limonada Rosa, representada pela nova latinha de cor avermelhada.



“A verdade é que quem escolhe as bebidas que levamos para as latas são nossos clientes. Escutamos o que a galera quer e levamos para a rua uma receita consolidada nos bares da Lambe Lambe e em diversos parceiros. Desde as primeiras produções, a receita de Limonada Rosa é sucesso. Nada mais justo que ela seja a estrela do nosso carnaval”, relata o diretor de criação e financeiro da marca, Edson Segundo.

A novidade deste ano da Lambe Lambe é a Limonada Rosa em lata Yasmin Chaves e Rafaela Galvão/Divulgação

Como de costume, a bebida segue um perfil característico. “Não importa a combinação de frutas, Lambe Lambe é sempre leve, frisante e equilibrada em acidez e dulçor. Fácil de beber como deve ser”, expõe Segundo. A Limonada Rosa não foge disso. A combinação de limão verde e siciliano, framboesa, morango e hibisco se faz presente, sem deixar ninguém roubar a cena. O resultado é um sabor marcante e equilibrado, com 6% de teor alcoólico.



O produto será oficialmente lançado no próximo sábado, dia 8, durante desfile do bloco da Orquestra Popular Terno do Binga, que se concentra às 9h na Rua Norita, Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. A partir dessa data, a latinha estará disponível em pontos de venda. A Lambe espera produzir 1,5 milhão de latas - mais que o triplo das 430 mil de 2024 - das três cores: vermelha, amarela (tangerina, limão e sal) e rosa (pitaya, maracujá e alecrim).

Blocos independentes



Para chegar às mãos dos foliões, a Lambe faz parceria com blocos independentes. “Sempre priorizamos os blocos que não contam com grandes patrocínios, mas são a alma do carnaval de BH. Nosso grande parceiro na folia é o ambulante, quem entrega para o público nossas latinhas cheias de frescor”, esclarece a sócia-diretora da marca, Kalinka Campos.



Fazem parte da lista os coletivos Queima Largada, Regalório, Terno do Binga, Sagrada Profana, Fanfarrice, Abre-te Sésamo, Bloco da Praia, Bloco da Martinha, EbbBloco e Daquele Jeito. “Nossa contribuição vai desde o serviço de bebidas nos blocos à viabilização de banheiros químicos e produtos para serem revertidos em verba para os blocos em parceria com bares dos bairros”, ela acrescenta.



Brasilidade na lata



Puro suco de brasilidade é o que define a Xá de Cana, aposta da marca mineira de mesmo nome - vencedora do Concurso Brasil RTD Cup, competição realizada na última quinta-feira, que elegeu o melhor drinque pronto do país entre 60 candidatos - que vem para elevar o potencial da cachaça, sem perder a essência das raízes brasileiras. E a escolha do sabor não poderia ser mais certeira: garapa com um toque de limão.

Bebida nasceu do sonho da empreendedora Sheila Lima de vender caipirinha na praia Xá de Cana/Divulgação



“Foi como juntar a fome com a vontade de comer, e não faltou sinergia. O toque do limão dá a refrescância para deixar a bebida ainda mais saborosa. Por isso a definimos como puro suco de brasilidade”, conta a empreendedora Sheila Lima, à frente da empresa desde 2023, quando o sonho de impactar o mercado de drinques se tornou realidade. Em 2021, ela morava em Vila Velha, no Espírito Santo, e carregava a ideia de vender caipirinhas de limão na praia, mas os planos se consolidaram dois anos depois na capital mineira.



“Nós transformamos o tradicional caldo de cana em algo moderno e refrescante, mantendo a essência. Esse drinque pronto foi criado pensando naqueles que buscam uma opção única, distante do comum, trazendo uma experiência autêntica e repleta de sabor”, reitera a empreendedora. O produto vem em latas de 355ml e apresenta 7,9% de álcool.



Pelo segundo ano consecutivo, a Xá de Cana vai agitar o período momesco em BH, com a expectativa de aumentar em 10 vezes a produção do último ano. “Queremos que todos os foliões sintam o sabor da tradição mineira em cada gole. Nossa bebida está conquistando admiradores em todos os lugares onde é apresentada”, afirma Sheila. Para isso, a latinha estará presente onde o folião estiver, seja em supermercados e distribuidoras, passando pelos ambulantes, que serão parceiros da marca no carnaval. “E para outros estados e cidades, é possível encontrá-la pelo site, com entrega grátis para o todo o Brasil”, informa.

Na medida certa



Como empreendedora, Sheila também reconhece a praticidade dos RTDs. No meio da folia, ninguém quer perder tempo medindo doses ou misturando ingredientes. Com a bebida enlatada, tudo já vem na medida certa – é só abrir, despejar no copo com gelo (ou beber direto da lata) e aproveitar. “Há facilidade para beber, e o consumidor consegue saber exatamente o que está sendo ingerido”.



Além disso, ela diz que, ao enlatar a Xá de Cana, segue as exigências do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), garantindo que todo o processo de produção seja fiscalizado e certificado. Esse controle de qualidade dá mais segurança ao consumidor.

Destilados de verdade

Os drinques da Stone Light prometem grudar nas mãos do folião como glitter. A empresa está no mercado desde 2020 e oferece quatro variedades de bebidas diferentes. “De lá para cá, viemos aprimorando tanto a receita dos produtos quanto as embalagens. A nossa veia é industrial, e isso nos permitiu mais liberdade e autonomia para a produção das bebidas, para fazer os sabores que quiséssemos”, relembra o fundador Ramon Santos.

Os quatro sabores da Stone Light têm 7% de teor alcoólico e pouco açúcar Hey Yuri/Divulgação



A marca possui quatro opções para refrescar em meio à multidão, cada uma feita com um destilado diferente. “Temos o Pink Limonade, o nosso carro-chefe, à base de vodca, morango, hibisco e limão; o Tropical Gin, feito com gim, maracujá e pomelo – uma espécie de laranja oriental; o Mojito, mistura clássica de rum, limão e hortelã, e o Uísque Sour, de uísque e limão. Todos com 7% de teor alcoólico e pouco açúcar”, expõe Ramon.



A proposta é entregar na lata coquetéis com um padrão de excelência, frescor e paladar muito similares ao de uma bebida feita na hora em um bar.



Diferentemente de parte dos drinques prontos – que usam álcool de cereais ou outros genéricos e aromas artificiais – a Stone trabalha com destilados reais. “O resultado se percebe desde os nossos rótulos diretos e verdadeiros, no paladar limpo e ainda em uma boa disposição no dia seguinte”, ressalta.

Carnaval consciente



Para o carnaval 2025, a marca vai combinar diversão com responsabilidade. A Stone Light está preparando uma produção acima das 200 mil latas para o período, quase cinco vezes mais do que no ano passado, e traçou uma estratégia consciente para alcançar o público.



“Na compra de duas latinhas com os vendedores oficiais da marca, o cliente ganha uma garrafa d’água. É uma campanha de autocuidado e redução de danos durante a temporada carnavalesca, para incentivar as pessoas a se hidratarem”, detalha o fundador. A expectativa é distribuir mais de 10 mil unidades de água.



Além disso, promotores da Stone Light circularão pelos blocos distribuindo preservativos, protetor solar e pulverizadores de água para refrescar. “Pensar no equilíbrio é essencial. E isso vai desde se hidratar, usar protetor solar, um tênis confortável até a escolha do que vai beber para acompanhar a folia. Uma bebida de qualidade te deixa aproveitar melhor não só aquele dia, mas também os próximos de carnaval”, acredita Ramon.

Nem tão novo assim



A categoria de bebidas “ready to drink” - em português, “prontas para beber” -não é tão nova como parece. Esse mercado já era amplo na Europa, Estados Unidos e Reino Unido no fim do século 19, quando foi registrada a venda de ponches e coquetéis engarrafados. Mas a popularização só veio mais tarde, na década de 1990 e início dos anos 2000.No Brasil, o conceito começou a surgir entre 2019 e 2020 e virou tendência graças ao carnaval. Agora, mesmo que recente, o segmento de drinques prontos em Minas está experimentando um crescimento proporcional à expansão e diversificação dos eventos de rua, a ponto de BH ser considerada a capital dos drinques prontos.



Serviço



A Equilibrista

(31) 98478-4446

@dapraequilibrar

Lambe Lambe

@bebalambelambe

Xá de Cana

(31) 99868-8271

@xadecana

Stone Light

(31) 99873-7481

@stonelightdrinks

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino