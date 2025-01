Unanimidade: BH é Capital Ibero-Americana da Cultura Gastronômica 2025

Belo Horizonte foi oficialmente reconhecida por unanimidade e diplomada como a Capital Ibero-Americana da Cultura Gastronômica 2025. Isso aconteceu entre os dias 22 e 26 de janeiro, durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madrid, na Espanha. O evento de turismo é considerado um dos maiores do mundo.

A Empresa Municipal de Turismo, a Belotur, foi a representante da Prefeitura de Belo Horizonte na feira. A Academia Ibero-Americana de Gastronomia foi a responsável por conceder o título. A instituição abrange 17 academias gastronômicas de diversos países.

Segundo definição do site https://ibergastronom.com/ da própria academia, a instituição é “dedicada ao estudo, promoção e valorização das diversas cozinhas e práticas gastronômicas das regiões e povos ibero-americanos”.

A academia engloba todos os países do continente americano onde o espanhol ou o português são as línguas predominantes. Esse reconhecimento torna BH referência internacional na gastronomia.

O título é válido por um ano e tem como principal objetivo promover iniciativas que destaquem a cultura gastronômica ibero-americana, o que ressalta o valor da América Latina na produção agroalimentar e no cenário global do segmento.

Bárbara Mennucci, presidente da Belotur, conta que a premiação gera oportunidades para aproximar turistas para a capital mineira, fazendo com que seja um destino irresistível para quem deseja experimentar o melhor da gastronomia local. Ela conta que Belo Horizonte, reconhecida por seus 30 anos de Política de Segurança Alimentar e Nutricional, conta com chefs que preservam e reinventam os sabores da culinária mineira.

A presidente complementa sobre a importância desse reconhecimento: "Essa conquista abre portas e fomenta o diálogo com agências e operadores de turismo que têm interesse na temática gastronômica e desejam comercializar o destino Belo Horizonte para turistas de fora do país. Assim, posicionamos a nossa cidade como um polo turístico internacional cada vez mais relevante. É importante lembrar que, segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), a gastronomia é um dos principais fatores de motivações que fazem os turistas viajarem. Promover nossa cozinha é impulsionar Belo Horizonte ao mundo com todos os seus atributos e sabores”, afirma.

Mennucci conta a trajetória até a conquista: "Esse reconhecimento é um trabalho cocriativo realizado nos últimos anos pelos diversos atores da gastronomia da capital mineira, sob a liderança da Belotur. Um marco desse esforço foi a designação, em 2019, de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Desde então, a empresa municipal tem desenvolvido uma série de iniciativas voltadas à valorização do setor, como o projeto 'Bares com Alma', a Bienal da Gastronomia, o 'Menuuh' — roteiro de experiências turísticas — e o Guia Virtual do Mercado Central", relata.

Além da presidente da Belotur, estava presente na feira Marina Simião, diretora de marketing e promoção turística. Elas receberam o diploma pelas mãos de Rafael Ansón Oliart, presidente da Academia Ibero-Americana de Gastronomia. A cerimônia aconteceu no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), cujo o presidente Marcelo Freixo, também marcou presença.

O evento reuniu mais de 250 mil participantes, incluindo expositores, representantes do trade turístico e visitantes de todo o mundo.

