Lalka: bar transforma a famosa bala de maçã da doceria de BH em drinque

Há 100 anos, surgia a doceria Lalka, criada pelo polonês Henryk Grochowski, em Belo Horizonte. Em comemoração ao centenário da marca, o bar Montê Bar, localizado no Centro da capital, adicionou um item inusitado ao cardápio. Dessa parceria nasceu o drinque “Lalka”, cujo ingrediente principal é a famosa bala de maçã da doceria.

Segundo o empresário Pedro Lobo, sócio do Montê, a ideia de homenagear a marca de doces surgiu de uma grande admiração: “Sempre fui muito fã da Lalka. Acho muito especial o carinho que os belo-horizontinos têm com a marca, isso é muito raro de se ver. Todo mundo tem uma memória afetiva”, conta.

Por trás do drinque comemorativo, está Lucas Mendes Andrade Galvão, chefe do bar do Montê. Como ele explicou, a jornada para essa bebida única começou com uma lembrança da infância: o sabor doce e frutado da bala de maçã.

Com essa inspiração em mente, o mixologista experimentou diferentes combinações de ingredientes. Depois de várias tentativas, surgiu a receita final: “Finalmente encontrei a fórmula certa: a pureza da vodca junto do aperol trouxe notas de laranja e complexidade herbal. O xarope artesanal da bala maçã é o ponto principal desse coquetel, trazendo lembranças da infância para o paladar adulto. O limão siciliano tem o seu papel no equilíbrio entre o doce e o cítrico. Já a espuma de albumina e a maçã desidratada trazem um toque sútil e sofisticado para a guarnição desse drinque”, explica.

Lobo também conta que o drinque está fazendo barulho e tem atraído muitos curiosos desde o lançamento, na semana passada: “ A experiência tem sido bem interessante. Tenho visto pessoas que vão ao Montê Bar para conhecer o drinque. A gente não imaginava que um simples drinque fosse gerar tanta mídia. Foi muito assertiva essa homenagem que fizemos."

A ideia é manter o “Lalka” por pelo menos um ano na carta de drinques do Montê. O valor da bebida é R$ 40.

O drinque homenageia o centenário da doceria Lalka Di Lacerda/Divulgação

Homenagem a BH

O bar Montê, palavra derivada de montanhês, surgiu com o intuito de homenagear e enaltecer Belo Horizonte. Localizado no edifício do complexo 104, um edifício de 1906, na Praça Rui Barbosa, Centro, a ideia por trás do bar relembra como a cidade surgiu, a Praça da Estação e a importância dos trens para a cidade.

Essas referências são encontradas no cardápio, desenvolvido a partir de bares tradicionais da capital e na carta de coquetéis também tradicionais. Felipe Brasil foi quem fez a primeira carta de bebidas da casa.

Além do “Lalka”, no bar também são servidas outras bebidas. Entre elas, a “Loira do Bonfim” (R$ 39), feita com gim, Cynar, limão capeta, geleia de jabuticaba e água tônica. Também está no cardápio o “Caramelinho - Felipe Brasil” (R$ 38), com vodca, caramelo queimado e maracujá.

Recomenda-se que as mesas sejam reservadas no site, mas não é obrigatório para aproveitar o bar.

Serviço

Montê Bar

Instagram: @monte.beaga

Endereço: Praça Rui Barbosa, 104, Centro

Funcionamento: quarta e quinta, das 17h30 às 01h; sexta e sábado, das 17h30 às 02h; domingo, 12h30 às 19h

Telefone: (31) 98309-7265

Reservas: https://api.whatsapp.com/send?phone=553183097265

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino