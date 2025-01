BH: confira bares e restaurantes com espaço kids

Com Ana Brisa Reis*

Quem é pai ou mãe sabe. Na hora de decidir o lugar para comer, sempre surge a pergunta: tem ou não tem brinquedo? É de interesse dos pais encontrar opções que divirtam os filhos enquanto eles desfrutam tranquilos de uma boa refeição. Com isso, cada vez mais, bares e restaurantes oferecem atividades recreativas nos chamados "espaços kids", que são totalmente dedicados ao público infantil. Para garantir a diversão dos pequenos, listamos 31 lugares em Belo Horizonte que oferecem ambientes lúdicos com brinquedos. Muitos contam até com monitores.

Almanaque Anchieta

Conhecida choperia da cidade, a Almanaque unidade Anchieta possui um pula pula e um circuito com obstáculos para as crianças brincarem (as outras unidades não possuem espaço kids). Além disso, o espaço conta com dois escorregadores, bonecas e brinquedos de casinha e desenhos para colorir.

O restaurante Almanaque Anchieta conta com um espaço kids lúdico para as crianças Instagram/Reprodução





Aos fins de semana, dois monitores fazem uma ação especial com atividades como pintura facial, oficina de massinha ou camarim infantil (de fantasias). De segunda a sexta, o preço é de R$ 9,90 por criança, por tempo ilimitado. Já aos sábados e domingos, o valor passa para R$ 15,90. Os brinquedos atendem crianças de 3 a 8 anos.

Pensando na comida, o Almanaque se destaca por porções como picanha com fritas e queijo e dadinho de tapioca.

Rua Pium-í, 675 - Anchieta

(31) 3287-9044

@almanaqueoficial

Amarelim Beagá

Localizado no Bairro Santo Antônio, o Amarelim Beagá oferece para as crianças pula pula, brinquedos de videogame e tobogã. Gratuito, o espaço kids funciona de sexta a domingo e conta com a ajuda de um monitor. Dependendo do tamanho da criança, atende dos 5 aos 9 anos.

O Amarelim conta com parquinho equipado com brinquedos modernos Instagram/Reprodução

No cardápio, o restaurante se destaca pelos churrascos, como o lombo de porco na chapa, além da costelinha de porco ao barbecue com dadinhos de queijo coalho e bolinhas de mandioca. Também é possível pedir pratos executivos.

Avenida Prudente de Morais, 920 - Santo Antônio

(31) 3344-8553

@amarelimbeaga

Anoz

O playground do restaurante Anoz é gratuito e, ao todo, reúne quatro brinquedos à base de moedas de R$ 1. Sem monitor, as crianças ficam por responsabilidade dos pais e podem participar de atividades como o trenzinho e o zoo Anoz.

O espaço kids do restaurante Anoz é gratuito para clientes Instagram/Reprodução

Sobre o cardápio, você encontra diversos drinques e porções, como torresmo crocante com catchup de goiabada e vinagrete.

Avenida Fleming, 221 - Ouro Preto

(31) 99609-1717

@anozgastrobar

Aprígio

Com um bufê que celebra a culinária do estado de Minas Gerais, o Aprígio possui uma piscina de bolinha e um escorregador para crianças de até 12 anos. Sem monitor, o espaço kids é gratuito e funciona nos horários do almoço e do jantar.



O Arprígio Restaurante conta com espaço kids durante o dia e à noite Instagram/Reprodução

Rua Barão de Monte Alto, 17, loja 18 - Cardoso

(31) 3995-0654

@aprigiorestaurante



Raja Steakhouse

Com um cardápio focado em carnes, o restaurante Raja Steakhouse apresenta um espaço kids com brinquedos de bolinhas que funcionam em máquinas. O monitor fica responsável pelas crianças de até 10 anos de forma gratuita, de terça a domingo.

Espaço Kids do restaurante Raja Steakhouse tem piscina de bolinhhas Instagram/Reprodução

Avenida Raja Gabáglia, 2271 - São Bento

(31) 3337-7778

@rajasteakhouse

Baram

O Bar e Restaurante Baram, na Região do Barreiro, conta com um espaço kids que oferece penteados para as crianças, além do playground. Sem monitores e gratuito, o espaço atende crianças de 3 a 8 anos e funciona de quinta a domingo. Quando a casa está muito movimentada, normalmente às quartas e sábados, o local conta com uma artista que faz pintura facial nos pequenos.

O Baram possui um espaço kids amplo Instagram/Reprodução

Na hora da fome, dá para pedir petiscos e espetos, além dos rodízios de massas e frutos do mar, que são oferecidos esporadicamente.

Avenida Sinfrônio Brochado, 858 - Barreiro

(31) 2118-1378

@baram.restaurante





Bar Ideal

Localizado no Buritis, o Bar Ideal tem um playground completo, com circuito, escorregador, basquete, fliperama, hóquei de mesa, entre outros jogos. O espaço funciona todos os dias, mas o serviço com monitor e recreador só é oferecido aos fins de semana, quando as crianças podem se divertir com pintura facial e desenhos. O valor é de R$ 15 por criança, que deve ter de 2 a 12 anos.

O Bar Ideal conta com monitores para garantir a diversão, segurança e tranquilidade Instagram/Reprdoução

No cardápio, drinques refrescantes, petiscos, chopes artesanais, burgers, comida mexicana e ribs de porco.

Rua Eli Seabra Filho, 530 - Buritis



(31) 3227-7538



@barideal

Boi Vindo

O Boi Vindo disponibiliza alguns brinquedos eletrônicos gratuitos, jogos de plataforma e de luta, piscina de bolinha playground com dois andares, escorregador de tubo e pontos para desenhar e colorir. O espaço kids é gratuito, funciona todos os dias com um monitor e é destinado a crianças de até 1,25m, com capacidade para atender até 25 crianças de uma vez.

Piscina de bolinhas, obstáculos, videogames, escorregador e muito mais para garantir a diversão das crianças no Boi Vindo Instagram/Reprodução

Enquanto os filhos se divertem, os pais podem comer rodízios, como o de costela suína, e carnes suculentas, como a sobrecoxa desossada na brasa.

Avenida Petrolina, 875 - Horto Florestal

(31) 2512-8080

@boivindo.oficial



Bravíssimo Forneria

A Bravíssimo Forneria conta com um "brinquedão", que possui obstáculos, e um escorregador, além de um fliperama. Gratuito, o espaço kids é indicado para as crianças de 3 até 9 anos e não possui monitor.

O Bravíssimo Forneria conta com um 'brinquedão' para as crianças no espaço kids Instagram/Reprodução

O menu do restaurante se destaca pelos diferentes tipos de pizzas, como camarão com catupiri e alho-poró.

Praça Paulo VI - Alípio de Melo

(31) 3471-0169

@bravissimoforneria

Burger Heroes

Além de ter o espaço kids, a Burger Heroes, no Bairro Palmares, entretêm as crianças com animadores fantasiados de super-heróis, de quinta a domingo. O uso do playground é gratuito e comporta crianças de até 6 anos. O espaço funciona de quarta à segunda-feira, das 18h às 00h.

Além do espaço kids, o Buguer Heroes conta com animadores fantasiados de super heróis Instagram/Reprodução

R. José Cleto, 200 - Palmares

(31) 97175-9690

@burgerheroesoficial

Caipira Xique

No Caipira Xique, o espaço kids é gratuito, não tem monitor e comporta crianças de 6 meses a 10 anos, a depender do brinquedo. O local conta com um parquinho de escorregadores e obstáculos.

As mesas são perto do playground para os pais vigiarem as crianças Instagram/Reprodução

No cardápio, é possível encontrar comidas típicas mineiras, como linguiça artesanal e torresmo, acompanhadas de uma boa cachaça.

Rua Francisco Bretas Bering, 324 - Copacabana

(31) 3567-9525

@caipira_xique_restaurante

Cervejaria Monka

A Monka possui dois espaços kids. O interno é para crianças menores de 5 anos e conta com a supervisão de um monitor no valor de R$ 15. Já o externo tem brinquedos maiores, como cama elástica, slackline, balanço e uma casinha na areia. Além disso, o local conta com pinturas faciais para os pequenos todos os fins de semana.

O espaço interno conta com supervisão de uma monitora Cervejaria Monka/Divulgação

Falando em comida, o cardápio inclui pratos executivos, como filé à parmegiana, e petiscos, como o torresmo de barriga.

Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos D'Água

(31) 99747-4050

@monkacervejaria

Chopp da Fábrica Pampulha

O Chopp da Fábrica unidade Pampulha possui um tobogã, uma casinha, brinquedos de fliperama e dois monitores que acompanham as crianças, que devem ter de 3 a 12 anos. De segunda a sexta, o valor fixo é de R$ 35. Aos sábados e domingos, cobra-se o preço de R$ 15 por hora.

O espaço kids da Chopp da Fábrica é destiando para crianças de 3 anos completos a 12 anos de idade Instagram/Reprodução

Para comer, pratos clássicos da cozinha mineira, como linguiça artesanal com torresmo e lombo com tropeiro, além dos diversos tipos de cerveja.

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2733 - São Luiz

(31) 3241-1766



@choppdafabricabh

Coco Bambu

Na unidade Anchieta, o Coco Bambu garante a diversão dos pequenos de 4 a 12 anos com multijogos, basquete, playstation 5, simulador de corrida, xbox, air game, cama elástica e brinquedos lúdicos. O valor é de R$ 24,90 por criança. Abaixo dos 4 anos de idade, apenas acompanhado de um responsável.

Ao entrar no restaurante, um cadastro é feito com a criança para analisar se ela já possui liberdade de sair da área kids sozinha ou se deve estar acompanhada de um responsável, como um dos dois monitores presentes no local. O espaço kids funciona todos os dias da semana.

A brinquedoteca do Coco Bambu funciona todos os dias durante almoço e jantar Coco Bambu/Reprodução

O menu do Coco Bambu conta com frutos do mar, como o filé de camarão no alho, e carnes, como a picanha black angus.

Rua Francisco Deslandes, 900 - Anchieta

(31) 3504-9180

@cocobambubhoficial

Dásos

No Bairro Floresta, o Dásos conta com piscina de bolinha com escorregador, cama elástica e fliperama, tudo gratuito. O local não tem monitor e atende pequenos de até 12 anos. Se a criança for muito nova, tem que ter um adulto acompanhando. O espaço funciona todos os dias da semana, de segunda à sexta, das 11h às 14h30; sexta e sábado, das 17h às 00h, e aos domingos, das 11h às 15h.

O Dásos conta com programação especial para a criançada Instagram/Reprodução

Rua Ponte Nova, 317 - Colégio Batista

(31) 3047-8023

@dasosrestaurante

Espeto Castelo

O bar Espeto Castelo possui mesas de totó e de disco, além do "brinquedão", como é chamado o brinquedo com escorregador e obstáculos. Gratuito, possui monitor à noite e aos finais de semana, atendendo crianças até os 9 anos de idade.

O espaço kids do Espeto Castelo conta com o "brinquedão" Instagram/Reprodução Av. Pres. Tancredo Neves, 4273 - O

O cardápio do local conta com chapas mistas de diferentes cortes de carne com o acompanhamento de fritas e diversos tipos de espetos.

Fazenda Cervejeira

A Fazenda Cervejeira não cobra pelo uso do espaço kids e possui três ambientes para as crianças: um parquinho de madeira com casinha ao lado das árvores, um parquinho para os menores, com pula pula, piscina de bolinha e balanço/escorrega, e a recreação com as monitoras, para os maiores, com várias brincadeiras interativas.

O menu conta com porções e sanduíches, como o de cupim defumado com requeijão.

A Fazenda Cervejeira possui espaço kids ao ar livre com atividades e brincadeiras Instagram/Reprodução

Rua Alcobaça, 1120 - São Francisco

(31) 99943-4321

@fazenda.cervejeira

Filé Espeto & Cia

O espaço kids recebe os pequenos com escorregador, piscina de bolinhas, cama elástica e outras atrações. Ele pode ser acessado gratuitamente, sem auxílio de monitores, por crianças de até 12 anos.

O restaurante Filé abriu as suas portas em 2000 Instagram/Reprodução

O cardápio inclui porções e petiscos, como o filé com fritas e o dadinho de tapioca.

Avenida Fleming, 271 – Ouro Preto

Telefone: (31) 34764739

@filefleming

Mineirim

O restaurante Mineirim conta com piscina de bolinha e um tobogã, que comporta crianças de até 7 anos. O local é gratuito e funciona das 11h às 15h durante a semana e das 11h às 16h aos sábados e domingos. Não possui monitor para os pequenos.



O restaurante Mineirim conta com um espaço kids para os pequenos de até 7 anos Instagram/Reprodução



O espaço conta com um buffet completo com os mais variados sabores e pratos mineiros.

Rua Turfa, 550 - Prado

Rua André Cavalcanti, 727 - Gutierrez

(31) 3567-1021

@restaurantemineirim

Mundo Animal

Com pratos com nomes inspirados em animais, o restaurante Mundo Animal possui um espaço kids equipado com monitores para cuidar das crianças e sem custos adicionais. Os pequenos podem se divertir enquanto esperam pelos pratos com livros de colorir oferecidos pelo local e em brinquedos como a piscina de bolinhas. Os pratos também são inspirados nos animais.

O Mundo Animal tem a proposta de lembrar uma selva animada Instagram/Reprodução

Avenida Presidente Carlos Luz, 492 – Alto Caiçaras

(31) 3080-0492

@euamomundoanimal

Nino Pizzaria

No Padre Eustáquio, a Nino Pizzaria oferece piscina de bolinha, brinquedo de escalada e três brinquedos eletrônicos que funcionam com moeda. Gratuito, às sextas e aos fins de semana, o espaço kids conta com uma monitora. As crianças devem ter até no máximo 7 anos.

A Nino possui parquinho gratuito com monitora às sextas, sábados e domingo Instagram/Reprodução

A casa conta com porções, como a de Filé Surprise, pratos executivos, além de pizzas em diversos sabores.

Rua Coronel José Benjamim, 824 - Padre Eustáquio

(31) 3464-8085

@ninopizzaria

Paladino

O restaurante possui um espaço kids com circuito ecológico, que inclui trilha na fazenda, conexão com os animais, bolha de sabão, plantio na horta e pintura no cavalete. O passaporte para brincar custa R$ 60 por criança. Também existe a opção de fazer atividades avulsas pelo preço de R$ 30. O circuito fica disponível nos sábados, domingos e feriados, com a presença de monitores.

O Paladino conta com um espaço kids ao ar livre Instagram/Reprodução

O cardápio do local inclui comidas típicas mineiras, como o tropeiro com torresmo, além de pratos feitos no fogão a lenha.

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300 - Braúnas

(31) 3447-6604

@restaurante_paladino

Pizzaria Mangabeiras

O espaço kids possui carrinho de brinquedo e desenhos para os pequenos colorirem. Gratuito, o local não tem monitor e atende crianças de até 9 anos, das 11h a 00h.

O cardápio da Pizzaria inclui porções além das pizzas tradicionais Instagram/Reprodução

O cardápio inclui os sabores clássicos de pizza, como maguerita e calabresa.

Avenida Afonso Pena, 4200 - Mangabeiras

(31) 3211-1777

@pizzariamangabeiras

Quintal da Play



O espaço kids do Quintal da Play cobra o valor de R$ 30, que vale como um passaporte para a criança brincar em todos os brinquedos, como o fliperama. Para ir só na escalada, um brinquedo clássico do local, o valor é de R$ 20. A casa conta com uma casinha na árvore de dois andares, em que as monitoras fazem atividades como pintura corporal, colorir, jogos lúdicos, entre outros. Para os menores, o pula pula é uma ótima opção. A faixa etária permitida é de 3 até 12 anos.

O Quintal da Play conta com uma casinha na árvore para os mais novos Instagram/Reprodução

O cardápio é composto por pratos como filé ao molho roti com arroz piamontese e frango à parmegiana, além dos drinques para os adultos.

Rua Perdões, 269 - Carlos Prates

(31) 97228-2713

@quintal_da_play

Quintal São Bento

O Quintal São Bento possui pula pula, escorregador, parede de escalada, além das brincadeiras como pinturas e cabo de guerra. A monitora acompanha crianças de 1 a 10 anos, de forma gratuita. O espaço kids funciona às sextas, aos fins de semana e aos feriados.





O Quintal São Bento conta com a ajuda de uma monitora Instagram/Reprodução

O local possui pratos executivos e drinques para os mais velhos.

Rua Helena Antipoff, 695 - São Bento

(31) 2528-1508

@quintalsaobento

Rei do Pastel Gourmet

A pastelaria possui um espaço kids gratuito, sem a presença de monitores. O local inclui uma cama elástica, um pequeno circuito e um tobogã, além da máquina de pelúcia que cobra o valor de R$ 2 por jogada. Funcionando todos os dias em todo o horário da loja, o espaço aceita crianças de 2 a 9 anos.

O cardápio do Rei do Pastel Gourmet inclui mini pastéis Instagram/Reprodução

O cardápio da pastelaria inclui pastéis nos sabores clássicos e rodízios do lanche com caldo de cana.

Avenida Fleming, 272 - Ouro Preto

(31) 99515-6781

@reidopastelbh

República da Esbórnia

O República da Esbórnia garante a diversão dos pequenos com um pula pula, tobogã, cavalinho, piscina de bolinha e dois castelos. No horário do almoço, não tem monitor, mas funciona normalmente. O acompanhamento está presente apenas aos fins de semana. A faixa etária para brincar é de 4 até 10 anos de idade e os brinquedos são gratuitos.

O espaço kids da República do Esbórnia conta com monitoramento, mas não todos os dias Instagram/Reprodução

São oferecidos no cardápio filé mignon empanado, cortado em cubos; bolinho de bacalhau; torresmo de barriga, entre outras variedades. Os pratos executivos do local não são exclusividade do almoço, estão no cardápio do jantar e do fim de semana também.

Avenida Professor Mário Werneck, 789 - Estoril

(31) 3377-0545

@republicadaesbornia

Sô Madruga

O restaurante simula a conhecida vila do seriado "Chaves" e conta com o famoso sanduíche de presunto e outros petiscos que remetem ao programa de televisão. O espaço kids conta com piscina de bolinha, escorregador, fliperama e “toy box”, tudo gratuito. Aos fins de semana, os monitores auxiliam no cuidado dos pequenos.

O Sô Madruga é famoso por ser o bar do Chaves em BH Instagram/Reprodução

Avenida Fleming, 211 - Ouro Preto

@somadrugabh

Tudo na Brasa

No Bairro Castelo, o Tudo na Brasa possui o "brinquedão", com tobogã e escalada, além do fliperama e da piscina de bolinhas. A monitora está presente todos os dias e o serviço é gratuito. As crianças devem ter no máximo 1,40m de altura.

O playground do Tudo na Brasa é repleto de jogos e atividades de desenho para estimular a criatividade Instagram/Reprodução

O local possui a opção de self-service com mais de 80 pratos quentes, saladas e churrasco.

Avenida dos Engenheiros, 1104 - Castelo

(31) 3471-0222

@tudonabrasabh

Xapuri



Os brinquedos do espaço kids seguem a proposta rústica da casa de comida mineira. As crianças podem se abrigar em uma casa da árvore ou escalar pelos brinquedos de escorrega. Os monitores supervisionam os pequenos de forma gratuita.

Entre os itens do cardápio, são oferecidos bolinho de mandioca; costelinha frita; moranga recheada com carne seca; entre outros pratos.

O Xapuri traz muitas carnes no cardápio, como o filé mignon acebolado Instagram/Reprodução

Rua Mandacarú, 260, loja 1 - Trevo

Telefone: (31) 3496-6198

@xapurirestaurante

Xico da Carne

O Xico da Carne possui um pula pula e um brinquedo de colocar moeda para pegar bolinhas. O espaço kids funciona todos os dias, mas o monitor está presente apenas às sextas, sábados e domingos. Gratuito, o local permite crianças entre 2 e 6 anos.

O Xico da Carne conta com atividades lúdicas para os mais novos Instagram/Reprodução

O local serve pratos como o filé-mignon à parmegiana; costelinha caipira e tilápia grelhada com arroz com brócolis.

Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 772 - Cidade Nova

Rua Contagem, 1966 - Santa Inês

(31) 3485-3478

@xicodacarne

*Estagiárias sob supervisão da subeditora Celina Aquino