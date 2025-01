Com três anos de existência, a Alzucar Confeitaria, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, conhecida pelos bombons pintados à mão, passou por uma situação complicada nos últimos dias. Na sexta-feira (17/1), voltando do recesso de fim de ano, Dayana Alves Pereira, a chef e proprietária, encontrou a loja sem energia, com as geladeiras queimadas e 60kg de alimentos perdidos. Nesta segunda (20/1), ela postou um vídeo de desabafo nas redes sociais, lamentando o ocorrido.





Dayana já sabia que na segunda passada, dia 13/1, a Rua dos Aimorés, onde fica a confeitaria, passaria por uma manutenção. Naquela, a loja estava fechada para recesso. Segundo a confeiteira, este fechamento tinha sido amplamente divulgado nas redes e notificado à Cemig.





Como a loja estava fechada, Dayana não entendeu como a luz foi cortada e nem o motivo. Ela e o sócio entraram em contato com a Cemig no dia 17/01 para solicitar o religamento da energia. Sem retorno, eles abriram um novo pedido nesta segunda. A companhia deu o prazo de 24h para a realização do serviço.









No momento, a Alzucar Confeitaria depende do religamento para voltar a funcionar. Segundo Dayana, a perda foi enorme: “Além da perda financeira, tem também um desgaste emocional muito grande. É muito triste ver os produtos sendo desperdiçados. E como nossa confeitaria é artesanal, vamos ter que começar tudo de novo, do zero”, relata.

A confeitaria Alzucar perdeu toda a produção por suposto desligamento de energia indevido Alzucar Confeitaria/Divulgação

Por causa da falta de energia, foram perdidos bolos prontos, doces, chocolates, recheios e ingredientes diversos. A proprietária conta que já tinha uma boa produção pronta para a abertura da loja. A expectativa era começar o ano e as vendas nesta segunda.

Desabafo em vídeo

Em vídeo postado no Instagram nesta segunda, definida como "um dia nada feliz", Dayana lamentou ter tido que descartar quilos e quilos de alimentos. "Estamos por uma crise mundial de chocolate e foram quilos de chocolates jogados fora, os nosso bombons pintados." No fim, ela reforça que depende de energia para voltar a produzir e a expectativa é de que consiga reabrir a loja ainda esta semana. Por enquanto, eles estão dedicados à limpeza.

"Ocorrência de irregularidade"

Em nota, a Cemig informou que identificou, após inspeção na unidade consumidora informada, no dia 13/01, uma ocorrência de irregularidade na medição do cliente. Por isso, foi feito o desligamento e notificado para que o cliente providenciasse as modificações necessárias, regularizando o padrão de energia.





A companhia ainda informou que hoje, 20/1, foi feita nova solicitação e a previsão é de que amanhã, 21/1, seja feita nova visita ao imóvel. Caso a equipe seja atendida e encontre o padrão regularizado, será feita a religação.

Cardápio

Confira alguns itens disponíveis na Alzucar:

Bolo de Pistache (fatia)

Bolo úmido de cumaru (baunilha brasileira) e parte de farinha de pistache intercalado com creme aveludado e repleto de pedaços de pistache.

R$ 24,00

Torta de Chocolate ao Leite com Avelã Sem Açúcar

Base biscuit joconde de chocolate e castanhas brasileiras com trufa de chocolate ao leite, rum e pedaços crocantes de avelãs selecionadas e torradas.

R$ 29,00

Bolo 3 Chocolates (fatia)

R$ 24,00

Choux de Caramelo e Flor de Sal

R$ 18,00

Choux de Frutas Vermelhas

R$ 18,00

Bolo Outono

Bolo dark de chocolate úmido intercalado com um saboroso creme de chocolate intenso e pedaços crocantes de castanhas brasileiras (Caju e Pará) torradas. Coberta com ganache aveludada de chocolate meio amargo e decorada com cascas de chocolate meio amargo e nibs de cacau.

A partir de R$ 189,00

Red Velvet

Bolo úmido e aveludado vermelho com camadas cremosas de mousse de cream cheese e chocolate branco, toque de geleia artesanal de frutas vermelhas, decorado com chantilly e frutas vermelhas selecionadas e lascas de chocolate.

A partir de R$ 169,00

Serviço

Alzucar Confeitaria



Endereço: Rua dos Aimorés 81, Funcionários

Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 15h

Telefone: (31) 99977-5295

Instagram: @alzucarconfeitaria

Delivery: https://delivery.yooga.app/alzucar/tabs/home





