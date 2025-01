Se tem alguém que sempre acreditou em restaurante dentro de shopping, esse alguém é Cristóvão Laruça. Segundo o chef português, o formato faz muito sentido no contexto do Brasil, mas ele não entendia porque isso não pegava em Belo Horizonte.

“Já tinha pensado nisso por dois fatores: segurança e conforto, tanto pelo clima tropical quanto pela facilidade de estacionamento. Se você sai para comer fora e está chovendo, passa por transtornos. E a questão do estacionamento em BH talvez seja pior do que em outras capitais, principalmente na zona sul. Às vezes, você entrega o carro para vallet e não sabe onde ele vai parar”, analisa.



A oportunidade acabou aparecendo anos depois, com o Turi, que funcionou no Ponteio Lar Shopping de 2021 até o meio deste ano, com uma cozinha de fogo. Dali surgiu o convite para ocupar o terceiro andar do DiamondMall com o português Caravela, em julho de 2023. Cristóvão aceitou com uma condição: ter uma fachada de vidro para deixar entrar luz natural e criar a mesma atmosfera que tinha no Museu Histórico Abílio Barreto. O shopping não só comprou a ideia, como a levou para o quarto piso.



O chef enfrentou (e ainda enfrenta) um certo preconceito por parte do público, mas, no fim das contas, seu movimento aumentou consideravelmente. “O Caravela é um restaurante que está em um shopping, não é um restaurante de shopping. Nada contra praça de alimentação, ela tem sua função para quem quer uma refeição rápida, mas existe um outro público que está a fim de se sentar sem pressa e beber vinho em taça.”



Ele também destaca a comodidade de unir uma boa refeição a fazer compras, ir ao cinema, visitar uma agência de viagens e outras tantas atividades, algo precioso em tempos tão corridos.

Mais público



A vinda de novos restaurantes, inclusive de outras cidades, não é vista como concorrência. Pelo contrário, o português entende que isso fortalece todos os negócios e gera um aumento exponencial de público, o que já deu para observar no primeiro mês pós-inauguração do quarto andar. “Você está rodeado de outros operadores que têm a mesma proposta de entrega de qualidade, então não divide, atrai mais público”, opina.

Com carta de vinhos 100% portuguesa, o Caravela vai do bacalhau à carne de porco Nereu Jr/Divulgação



Para quem ainda não conhece o cardápio do Caravela, Cristóvão vai direto ao ponto: não deixe de comer de entrada o bolinho de bacalhau, prato obrigatório da cozinha do seu país, moldado na colher, da forma tradicional.

Se quiser seguir com bacalhau, ele indica o que tem crosta de broa de fubá de milho. Prefere carne de porco? Vá de bochecha com purê de batata, farofa de amêndoas, cebolas caramelizadas e tomatinhos cozidos em azeite. Adoce o paladar com a torta toucinho do céu e sorbet de mexeriquinha. Para acompanhar, escolha um vinho na carta 100% portuguesa.

Desbravador



Sempre de olho em novas oportunidades, o chef inaugurou em maio, no terraço do BH Outlet, Bairro Belvedere, o Mitra, que combina cozinha mediterrânea e um pôr do sol único. Primeiro a chegar lá com essa proposta, agora é ele quem desbrava um shopping. Mas não vai ficar sozinho por muito tempo.



Cristóvão dobrou a aposta e abrirá exatamente ao lado, no início do ano que vem, o Pastus, palavra que em latim significa alimento, focado em fogo e parrilla. Ele aproveita para avisar que o Turi estará de volta como uma experiência exclusiva no novo restaurante. Com a ida do Pastus, o shopping já está à procura de um operador de Tiradentes para se transformar em um polo gastronômico com cozinhas de alto padrão.



Pensa que acabou? O português está em negociação com outro shopping de BH, que também planeja montar uma área de gastronomia sofisticada até o fim de 2025. É, parece que o movimento está se espalhando rapidamente pela cidade.



Lombo de bacalhau no forno com salada de grão-de-bico (Cristóvão Laruça – Caravela)

Lombo de bacalhau no forno com salada de grão-de-bico do Caravela Lucas Cancela/Divulgação



Ingredientes



1 lombo de bacalhau de 800g;

1l de azeite extravirgem;

500g de grão-de-bico cozido;

1 ovo cozido;

100g de cebola repicada;

25g de salsa repicada;

50g de azeitona preta;

azeite extravirgem a gosto;

vinagre de vinho branco a gosto;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto;

200g de tomate em julienne (sem pele e sementes);

200g de acelga;

200g de cebola em julienne;

25g de alho repicado;

azeite extravirgem a gosto;

sal a gosto;

pimenta-do-reino a gosto;

300g de batata bolinha;

flor de sal;

azeite a gosto



Modo de fazer



Preaqueça o forno a 80°.

Coloque o bacalhau em temperatura ambiente num refratário ou pequena panela e cubra com azeite (cuidado para deixar um espaço de segurança de pelo menos dois dedos).

Leve o bacalhau ao forno e deixe confitar lentamente por 40 minutos.

Retire do forno e reserve.

Junte num recipiente o grão-de-bico com a cebola e a salsa repicadas.

Retire o caroço das azeitonas e repique também.

Junte à mistura do grão-de-bico e tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino.

Descasque o ovo cozido, repique e adicione à mistura. Envolva com cuidado.

Retifique os temperos, se necessário. A ideia é que a salada tenha a acidez do vinagre mais presente.

Numa frigideira, refogue o alho e a cebola em azeite lentamente por 10 minutos.

Adicione o tomate em julienne, uma pitada de sal e deixe refogar em fogo baixo por mais 5 minutos.

Adicione ao refogado as folhas de acelga rasgadas à mão, envolva tudo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

Retifique os temperos, se necessário.

Preaqueça o forno a 160°.

Lave muito bem as batatas em água corrente e coloque num tabuleiro de forno.

Envolva as batatas em flor de sal e asse por 40 minutos.

Disponha o bacalhau com cuidado numa travessa grande.

Num dos lados, coloque a salada de grão-de-bico e no outro as batatas ao murro.

Coloque o refogado de vegetais sobre o bacalhau.

Finalize regando tudo com o azeite em que confitou o bacalhau.

Serviço

Caravela (@caravelabh)

Avenida Olegário Maciel, 1600, Lourdes

(31) 99585-5804

Mitra (@mitra.restaurante)

Rodovia BR-365, 7515, loja LJ, Belvedere

(31) 98501-3008