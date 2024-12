Minas Gerais é destaque entre os melhores destinos gastronômicos do mundo, aponta site

O site TasteAtlas classificou o estado de Minas Gerais como um dos 100 melhores locais do mundo para se comer. A lista levou em consideração 477.287 classificações válidas para 15.478 pratos.





No ranking, Minas ocupa a 77ª colocação, sendo o único representante brasileiro da lista. O site destaca algumas iguarias obrigatórias para quem visita o estado: pão de queijo, jabuticaba, queijo canastra, tutu de feijão e feijão tropeiro. Além disso, cita os melhores produtores locais, como o Café Fazenda Sertãozinho Ltda (Azeite), Serra das Antas (Queijo), Cervejaria Waels (Cerveja), Don Luchesi Destilaria e Botânicos Ltda (Aguardente) e Azeite Monasto (Azeite).

O TasteAtlas também enumera alguns dos restaurantes mais icônicos do estado, incluindo Nonô - O Rei do Caldo de Mocotó (Belo Horizonte), A Pão de Queijaria (Belo Horizonte), Churrascaria Tropeiro (Uberlândia), Chico Doceiro (Tiradentes) e Tropeiro do Zezé (Contagem).

O primeiro lugar da lista ficou com a Campânia, na Itália, em que os destaques são a pizza napolitana, o tomate San Marzano, a pizza marguerita, a muçarela de búfala e o molho sugo alla Genovese. Em segundo lugar está a península de Peloponeso, na Grécia. Por lá, os destaques são os azeites Finiki Lakonias, Lygourio Asklipiou e Olympia, azeitonas Kalamata e o mel Meli Elatis Menalou Vanilia.

Fechando o top 3, está a região de Emília-Romanha, na Itália. O site destaca o queijo parmesão, o molho à bolonhesa, o vinagre balsâmico e o presunto de parma.

Melhores cidades para comer



Na lista das 100 melhores cidades para comer, nenhuma representante mineira aparece no ranking do TasteAtlas. Além disso, a única brasileira é São Paulo, na 38ª posição.

Assim como nas regiões, o site destacou os melhores pratos, com indicação de coxinha, pão de queijo, sanduíche de mortadela, galinhada e vaca atolada. Entre os produtores, aparecem Luisa Abram (chocolate), Dom Tápparo Engenho (cachaça), Orfeu (azeites), Vinícola Família Davo (azeites) e Brew Center (cervejas).

O top 3 da lista é totalmente italiano. Nápoles está em primeiro lugar, seguido de Milão e Bolonha.