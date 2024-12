O programa culinário "Pesadelo na Cozinha", comandado pelo chef francês Erick Jacquin, está de volta à Band com uma nova temporada repleta de emoções e desafios. Depois de se tornar fenômeno de audiência ao expor os bastidores de restaurantes em dificuldades, o programa promete, mais uma vez, mostrar o lado humano e caótico da gastronomia nacional.

Na nova temporada, Jacquin enfrentará histórias ainda mais intensas, cozinhas desorganizadas e empreendedores buscando uma segunda chance para salvar seus negócios. A estreia está marcada para 2025 e os fãs podem esperar episódios repletos de aprendizado e muito sabor.

As gravações ainda não foram iniciadas, mas, para preparar o público para a novidade, o canal está reexibindo as duas últimas temporadas. Com momentos chocantes e comentários de Erick Jacquin, a reprise já virou assunto nas redes sociais.

Para complementar, a emissora também promove o programa "Pesadelo na Cozinha - A Selecion" como o ponto de partida dos próximos episódios, que vai ao ar toda quinta-feira, às 20h25, no site do canal, BandPlay, Max e YouTube.

No programa, que é transmitido exclusivamente nos canais digitais da Band na plataforma de streaming Max, o chef Jacquin conhece e apresenta os restaurantes candidatos a estrelarem a 4ª temporada do reality. Em cada episódio, os telespectadores acompanham de perto o rigoroso processo de seleção de Erick antes de colocar a mão na massa e ver se a cozinha tem 'tompero' para superar o pesadelo e entrar para a lista dos melhores restaurantes da cidade.

Na última semana, o chef apresentou os restaurantes "Showrrasco" e "Dona Leopoldina Churrascaria", candidatos a participantes da nova edição.







Sobre o programa

O exigente chef Jacquin visita estabelecimentos que estão precisando de reformas na cozinha, melhorias nos pratos, atendimento e apresentação. Ele é surpreendido com cenas inacreditáveis - como falta de higiene, armazenamento de alimentos inadequados e falta de estrutura - dá bronca, conselhos e ajuda os donos a se reerguerem após as mudanças sugeridas.

Serviço

