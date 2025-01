Comer em shopping é sinônimo de receber o prato na bandeja, procurar uma mesa para se sentar e levantar na velocidade da pressa. Nem sempre. A experiência pode ser bem diferente em duas áreas inauguradas no último ano pelo DiamondMall, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mais recente chega para complementar um mix de lojas de marcas internacionais. Com isso, a gastronomia de alto nível se beneficia de toda a conveniência que é estar dentro de um centro de compras, do estacionamento à segurança.



Esquece aquela imagem de praça de alimentação tradicional. Nas novas áreas, chamadas de espaços gourmet, cada restaurante tem o seu pedaço, com fachada e tudo, como se estivesse na rua. Inaugurado no início do mês, o quarto andar explora ainda mais essa proposta. Chama muita atenção uma estrutura toda fechada, com janelas em formas orgânicas, moderna, ousada, criativa, diferente de tudo o que já se viu dentro de um shopping. É do japonês Su.

A chamativa fachada do Su é diferente de tudo o que já se viu dentro de um shopping em BH Júlia Alves/Divulgação



“Acreditamos que a experiência começa antes mesmo de o cliente entrar no restaurante. A arquitetura é parte essencial da nossa identidade e reflete a sofisticação da culinária que oferecemos”, avisa Gabriel Abrao, cofundador do Attivo Group, formado em 2016 com foco na gastronomia de luxo, que atualmente administra 10 operações, sendo oito restaurantes – entre eles o Su – e duas dark kitchens.

Assinado pelo arquiteto Filipe Troncon, do escritório Suite Arquitetos, o projeto também surpreende na área interna pela atenção aos detalhes, muitas cores formando harmoniosas combinações, papéis de parede, mobiliário com formas inesperadas. Até o banheiro tem decoração atrativa. Segundo Gabriel, estar dentro de um shopping exige um cuidado redobrado para transportar o visitante para uma atmosfera única, que o convide a relaxar e apreciar.

De SP para BH





O Su nasceu em um shopping em São Paulo e replica esse padrão em BH. A escolha da localização se deu por entender a conveniência como vantagem para os clientes e o fluxo como visibilidade para a marca.

“Esses ambientes de alto padrão oferecem, não apenas segurança e conveniência, mas também um público qualificado que se alinha ao nosso conceito. É uma decisão estratégica que reflete nosso desejo de estar em localizações premium e acessíveis”, acrescenta Gabriel.

Dos snacks aos pratos, passando pelo sushi bar, cardápio reverencia a autêntica cozinha japonesa Lucas Marco/Divulgação



O cardápio celebra a cozinha quente, o frescor dos peixes e ingredientes que representam o alto padrão da comida japonesa oferecida. O carpaccio de salmão com crispy de harumaki, molho ponzu e azeite trufado e os sandos (sanduíches) de barriga de porco, atum, berinjela ou wagyu, que traduzem a essência da casa, já são clássicos. Mas lá você também encontra taco de centolla e robalo empanado com mel trufado. Snacks, robatas, noodles e combinados completam a experiência.



Sem alterar a identidade da marca, o grupo fez alguns ajustes para se adaptar ao público mineiro. “Incorporamos de forma sutil ingredientes como milho, quiabo e pancetta, que prestam uma homenagem aos sabores mineiros, sempre com respeito à autenticidade da culinária japonesa”, explica o cofundador. Os exemplos são milho frito com pó de alga nori e flor de sal, barriga de porco com molho teriyaki e quiabo com teriyaki e gergelim torrado.

Cozinha de italiano



Logo em frente, fica o italiano Zucco, que também veio de São Paulo, e com uma promessa ousada. “O nosso objetivo é fazer com que um italiano, quando vem comer aqui, feche os olhos e se sinta na Itália”, avisa o chef executivo Andrea Gugliotta. E ele sabe muito bem o que está falando. Andrea nasceu em Roma, morou a vida toda em Milão e está há um ano no Brasil, falando um português fluente que impressiona.

Tagliatelle al ragu di agnello (massa fresca com ragu de cordeiro sobre espuma de parmesão e pecorino ralado) do italiano Zucco Tatiana Frisson/Divulgação



O chef se mudou para São Paulo com planos de ter uma experiência com cozinha brasileira no D.O.M de Alex Atala, mas se convenceu a assumir o Zucco ao testar e aprovar todos os produtos usados nas receitas. A rede tem 16 anos e três unidades na capital paulista, sendo uma em shopping.



Para BH, eles trouxeram o conceito do Zucco Cucina, loja com um enorme bufê de entradas, todas feitas na casa. Quem pede prato principal pode comer à vontade, sem pagar nada a mais. O ambiente tem cadeiras confortáveis, guardanapos de pano, plantas e ainda se beneficia da luz natural, vinda da fachada de vidro, distanciando-se totalmente do que se espera dentro de um shopping.

Um pouco de tudo



São tantas opções no bufê que Andrea sugere comer um pouco de tudo, mas sem exagero, para conseguir comer depois o prato principal. Entre os destaques, ele cita carpaccio, polenta com ragu, bruschetta com geleia de maracujá e pão recheado de calabresa e queijo.



O chef já levou para o bufê um queijo mineiro e revela a vontade de trabalhar com mais produtos locais. “Na Itália, existe o conceito de quilômetro zero, de trabalhar com o produtor que está mais perto da loja, então isso vai dar mais valor à minha cozinha.”



Na etapa seguinte, a sugestão é se deliciar com as massas frescas artesanais, preparadas uma a uma, todos os dias. A maioria das receitas são clássicos italianos. Andrea fala com carinho do rigatoni à carbonara, com guanciale, gema de ovo e queijo pecorino.

“Você vai comer o mesmo que se come na minha cidade, Roma.” Anota aí que o prato mais vendido em São Paulo é o filé-mignon com queijo brie gratinado, molho de marsala e risoto de queijo grana padano. Para finalizar, ele diz que não tem como resistir ao tiramisu.



Essa inauguração já marcou a carreira do chef, por ser a primeira loja que ele assume desde o início. Andrea ficou um tempo em BH para treinar a equipe, mostrando como se cozinha na Itália. Agora o plano é passar uma semana por mês na nova unidade. Em breve, os mineiros também terão acesso ao delivery.





França com Itália



O movimento do DiamondMall de criar espaços com uma gastronomia mais sofisticada começou em 2023, com a expansão do terceiro andar, onde hoje estão Caravela, Pobre Juan e Marie Cuisine.

O cardápio do Marie Cuisine tem picanha de cordeiro com fettuccine na manteiga e sálvia Phillipe Guimarães/Divulgação



De Brasília para BH, o Marie Cuisine, parte do grupo Famiglia Papà, atrai olhares por reproduzir a fachada de um bistrô, até com varanda do lado de fora. Com uma cozinha franco-italiana, o restaurante combina pratos da Itália e da França para agradar os mais diversos paladares. “Buscamos entregar receitas clássicas, sem mexer no padrão de ambos os países”, pontua o chef Claudinei Macedo, que está desde a inauguração, há um ano.



Se quiser sentir os sabores da Itália, a sugestão é começar pela bruschetta de pepperoni com figo e queijo de cabra, passar para o fagotello recheado com queijo brie e mel trufado com creme de grana padano e fechar com o tiramisu.

Do lado francês, a sequência pode ser terrine de foie gras com brioche de laranja e chutney de figo, coxa de frango cozida no vinho tinto com legumes, champignon, bacon e purê de batata e Paris-Brest com creme de pistache e calda de avelã.

