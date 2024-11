Bruno Mars tira foto com fãs no Bairro Cachoeirinha, em BH

Nesta terça-feira (5/11), o artista Bruno Mars passeou por diferentes bairros de Belo Horizonte, como o Cachoeirinha, na Região Norte da capital. O norte-americano foi flagrado andando de moto e esbanjando carisma, com direito a acenos e abraços aos fãs, que gravaram o cantor bebendo cerveja na calçada de um bar "raiz" na cidade. O cantor se apresenta hoje, às 19h, no estádio Mineirão, na Região da Pampulha.





O bar escolhido por Mars fica na Rua Gurupá. O cantor aparentava estar descontraído, um pouco distante dos seguranças, para poder aproveitar com calma esse momento com os fãs.

O que chama a atenção nos cliques é a roupa de "Bruninho", como ele é chamado pelos fãs brasileiros: uma camisa amarela do Brasil, um boné verde estampado com a bandeira do país e um chinelo no pé.

A especulação é de que o objetivo do rolê pelas ruas de Belo Horizonte seja para gravar um vídeo temático, como fez ano passado após seus shows em São Paulo. Na época, também com camisa do Brasil, Mars cantou uma música brincando com a frase mais dita pelos seus seguidores "come to Brazil" ("venha ao Brasil").



Tropeiro e torresmo

No último sábado (2/11), Bruno fez sua primeira aparição pública em BH ao jantar no Tizé Bar e Butequim. Na ocasião, ele estava cercado por seguranças e pela equipe. Sua presença surpreendeu os clientes, que aplaudiram e tiraram fotos.

Localizado no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital, o Tizé é conhecido por ser um boteco típico mineiro, com chope gelado e porções tradicionais, como torresmo de barriga, feijão-tropeiro e queijo coalho, escolhas feitas pelo artista para petiscar.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino