Desde 2020, uma sorveteria tem chamado a atenção de quem busca novas experiências gastronômicas: a Sorvete Orgulho Mineiro. Com um cardápio repleto de combinações inusitadas, a marca, com três endereços em Belo Horizonte, desafia a tradicionalidade da receita gelada e surpreende os clientes com sabores que não são nada básicos.

Fundada por Rodrigo Pereira e Marcos Vinícius de Oliveira, o negócio já está em três pontos da capital mineira. A produção dos sorvetes se concentra na unidade do Bairro Santo Agostinho: "É tudo manual e temos uma janela para o cliente ver a produção, caso queira", explica Rodrigo. A sorveteria não utiliza gordura hidrogenada nos produtos e, sim, creme de leite fresco. Já os sabores de frutas são à base de água, portanto, sem lactose.

Os próprios sócios que criam as receitas a partir de sugestões de clientes, da família e de amigos: "Por exemplo, o de figo com queijo minha avó que sugeriu. Reproduzimos uma sobremesa tradicional e deu super certo", conta Rodrigo.

O sabor de queijo com goiabada é inspirado na tradicional sobremesa mineira Instagram/Reprodução

A intenção é sempre criar sabores que não existem em outras sorveterias da cidade, com o objetivo de se diferenciar da concorrência e despertar a curiosidade dos consumidores. Outro exemplo é o sorvete de geleia de mocotó.

Uísque e rapadura

Segundo Rodrigo, a maior dificuldade, inicialmente, é acertar o ponto certo de equilíbrio entre a mistura dos produtos para o sabor não ficar muito forte ou fraco demais. "Testamos um leque enorme de combinações. Os de bacon e de pimenta, por exemplo, não tiveram um feedback positivo do público, mas o de uísque e o de rapadura são os que mais chamam a atenção das pessoas para conhecer a loja", comenta.

Alguns sabores, como doce de abóbora com coco Instagram/Reprodução

Alguns sabores são complementados com pedacinhos dos doces, que também estão incorporados à massa. Você chega a morder cubinhos de doce de leite, goiabada, geleia de mocotó e figo com queijo.

No carnaval, os dois sócios arriscaram e fizeram sorvete com a bebida Xeque Mate: "A ideia surge de repente, varia com a época do ano também. Isso porque os sabores não são fixos, alguns vendem mais em determinada loja. Hoje, temos mais de 50 variações".

Dos sabores inusitados, o mais vendido é o de figo com queijo. Entre os tradicionais, o de coco queimado ganha na preferência do público.

Qual você escolhe?

Veja quais são os sabores mais diferentes encontrados no bufê da sorveteria. Os que se inspiram em doces e outros ingredientes mineiros também estão na lista.

Coco queimado

Figo com queijo

Doce de leite

Queijo com goiabada

Café

Uísque

Milho verde

Orgulho Mineiro (leite mesclado com calda de laranja e pêssego)

Geleia de mocotó

Rapadura

Caipirinha

Creme brulée

Cupuaçu (zero lactose)

Caju (zero lactose)

Kiwi (zero lactose)

Xeque Mate

Pipoca

Cheesecake com frutas vermelhas

Ameixa

Moscow mule

Caldo de cana



SERVIÇO



Sorvete Orgulho Mineiro

Rua Matias Cardoso, 327 - Santo Agostinho

Rua Antônio de Albuquerque, 462 - Savassi

Avenida do Contorno, 3483 - Santa Efigênia

(31) 99488-0974

@sorveteorgulhomineiro



