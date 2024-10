Exótica e diferente, a fisális não é só para ser admirada. A fruta pode e deve ser utilizada na cozinha, tanto em receitas salgadas quanto doces, podendo servir para preparos de pratos principais, entradas, sobremesas e até de coquetéis. Conhecida pelo visual atrativo - bolinha alaranjada recoberta com uma folhagem -, ela também é muito utilizada na decoração de pratos e bebidas.





Como explica Frederico Divino, professor de gastronomia na Estácio BH, a fisális pode ajudar na composição de um prato, seja ele qual for: "Podemos pensar em colocar a fisális junto de uma salada fresca, por exemplo, com um molho vinagrete ou um queijo para acompanhar, para trazer um sabor ácido para o prato e uma sensação de frescor. Ela também pode ser cozida para fazer um molho ou um chutney, por ser riquíssima em pectina", ensina.





Divino também comenta sobre o uso da fruta em sobremesas: "Ela pode ser usada na finalização ou simplesmente picada no meio de um doce para o qual queremos trazer um frescor, como um pavê ou uma mousse; podemos até fazer um sorvete e colocar a fisális na mistura. Quando queremos incorporar a fruta em um preparo, é preciso considerar o nível de acidez que ela vai trazer e como ela vai agregar sabor dessa forma", alerta o professor.







Para as bebidas, além de decorar, é possível produzir licor com a fruta. "Na Estácio, já fiz com os alunos licor de alguns frutos. É só pegar a vodca ou a cachaça como elemento básico, adicionar a fisális e colocar na infusão do álcool por 14 dias. Depois, você tira essa fruta, coa para ficar apenas o caldo e adiciona uma calda de água com açúcar", explica Frederico. O licor pode ser usado para preparar coquetéis ou para ser bebido sozinho.







Anote as receitas

Chutney de Fisális

Um acompanhamento perfeito para carnes assadas, queijos ou até mesmo para sanduíches.

Ingredientes

•200g de fisális frescos

•1/2 cebola picada

•1 dente de alho picado

•50g de açúcar mascavo

•50ml de vinagre de maçã

•1 colher (chá) de gengibre ralado

•1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino moída

•1/2 colher (chá) de canela em pó

•1 pitada de sal

•1 colher (sopa) de azeite

Modo de fazer

1. Lave e corte os fisális ao meio.

2. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios.

3. Adicione o gengibre, a canela, a pimenta e o sal, e refogue por mais 1 minuto.

4. Acrescente os fisális, o açúcar e o vinagre e mexa bem.

5. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os fisális estejam macios e a mistura tenha a consistência de chutney.

6. Retire do fogo, deixe esfriar e armazene em um pote de vidro esterilizado.

Rendimento

•Aproximadamente 300g de chutney, servindo 6 porções como acompanhamento.





Caipirinha de Fisális

Uma variação da caipirinha clássica com um toque exótico.

Ingredientes

•6 unidades de fisális

•1 colher (sopa) de açúcar

•50ml de cachaça

•Gelo a gosto

Modo de fazer

1. Lave os fisális e retire a casca.

2. Em um copo baixo, coloque os fisális e o açúcar. Amasse bem com um pilão para liberar o suco da fruta.

3. Adicione a cachaça e misture.

4. Complete o copo com gelo e mexa até gelar a bebida por completo.

5. Decore com uma unidade de fisális inteiro na borda do copo e sirva.







Rendimento

•1 porção

Cheesecake de Fisális

Ingredientes

Base:

•200g de biscoito maisena triturado

•100g de manteiga derretida

Recheio:

•300g de cream cheese

•200g de creme de leite fresco

•100g de açúcar

•2 ovos

•1 colher (chá) de essência de baunilha

Cobertura:

•150g de fisális frescos

•50g de açúcar

•50ml de água

Modo de fazer

1. Base: Misture o biscoito triturado com a manteiga derretida e forre o fundo de uma forma de aro removível (22 cm). Pressione bem e leve à geladeira enquanto prepara o recheio.

2. Recheio: Bata o cream cheese, o creme de leite e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Acrescente os ovos, um de cada vez, e a baunilha, misturando delicadamente.

3. Despeje o recheio sobre a base de biscoito e asse em forno pré-aquecido a 160°C por cerca de 40 minutos, ou até que o centro esteja firme. Deixe esfriar completamente.

4. Cobertura: Em uma panela, cozinhe os fisális com o açúcar e a água em fogo médio por cerca de 10 minutos, até formar uma calda espessa.

5. Despeje a cobertura sobre o cheesecake já frio e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

Rendimento

•Serve 8 porções





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino