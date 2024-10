A vontade de transformar a forma como as pessoas bebem água levou o empresário Alexandre Gribel a criar uma novidade no mercado de bebidas. A Blub Water é uma água saborizada produzida em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas Gerais, e vendida em lata. Dentro, tem sabor, mas nada de corantes, conservantes, sódio ou açúcar. Daí o slogan: "Acredite! Sou uma água".





As latinhas nasceram em janeiro deste ano com seis sabores diferentes (limão, guaraná, frutas vermelhas, uva, tangerina e laranja). Por enquanto, só foram lançados limão, guaraná e frutas vermelhas. Segundo Alexandre, não existe segredo na receita, os ingredientes são apenas água gaseificada e o aroma natural das frutas.

"O produto foi criado com uma receita que desenvolvemos internamente, mas precisávamos de um nome e de uma imagem que traduzisse todo este conceito. Para essa tarefa, chamamos a Aflalo Propaganda com a tarefa de dar nome, criar os rótulos e de toda a identidade da marca. Dessa forma, a Blub Water surgiu, o primeiro (e ainda único) produto da Health Drinks", diz.

“Nossa ideia foi trabalhar um nome fácil, curto e marcante com uma identidade que traz a brasilidade e modernidade, com o slogan divertido 'Acredite! Sou uma Água'. Trabalhamos tudo de uma forma leve e divertida para representar bem o produto", afirma Fred Aflalo, diretor de criação da Aflalo Propaganda.

A Blub Water é vendida em seis sabores Health Drinks/Divulgação

De acordo com a CEO da Health Drinks, Ana Júlia Gribel, que é filha de Alexandre, a missão da empresa é redefinir a forma como as pessoas se hidratam e consomem bebidas saudáveis. Afinal, ela diz, "saudável não precisa ser sem graça nem ter um visual sem charme."

O criador garante que levar a água saborizada para a lata nunca foi um desafio: "Desde o início do projeto, o foco era criar uma bebida enlatada. Apesar do custo ser mais alto que de uma embalagem PET, ela é muito mais sustentável e menos poluente que o plástico". A Blub Water tem validade de um ano.

